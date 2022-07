Cette planète est plus grosse que Jupiter et a le même poids qu’un bouchon de liège.

Lorsque nous pensons aux planètes, nous imaginons des étoiles extrêmement grandes et lourdes. Eh bien, quand on parle de taille, du moins à l’échelle de la Terre, ce sont vraiment des géants. Cependant, comme certains sont constitués de gaz, ils peuvent aussi être incroyablement légers.

Mais quelle lumière ? Eh bien, la planète la plus légère jamais enregistrée peut peser le même poids qu’un bouchon de liège dans une bouteille. C’est du moins ce que pensent les chercheurs de l’observatoire Palomar du California Institute of Technology, qui ont découvert l’exoplanète TrEs-4, située dans la constellation d’Hercule, à environ 1 435 années-lumière de la Terre, relativement « proche » pour les distances spatiales.

La planète la plus légère jamais découverte

Mais cette planète n’est pas seulement légère, elle est aussi géante. En fait, l’un des plus grands que nous connaissons. TrEs-4 est 70% plus grand que Jupiter (le plus grand du système solaire). Il a une atmosphère absurdement chaude d’environ 1 500 ° C et a été localisé en 2006.

Les chercheurs pensent qu’il n’y a pas de surface sur la planète, juste du gaz, pesant à peine 0,2 gramme par centimètre cube, l’équivalent d’un bouchon de liège dans une bouteille et suffisamment pour qu’il flotte sur l’eau s’il est placé dans un océan hypothétique.

« Il n’y a probablement pas de surface plane sur la planète », a déclaré Georgi Mandushev, l’un des scientifiques qui a travaillé sur le projet qui a découvert la « Cork Planet », comme on l’a surnommée. « TrES-4 semble être un problème théorique », a ajouté Edward Dunham, membre de l’équipe d’étude de l’Observatoire Lowell. « Les problèmes c’est bien, parce qu’on apprend de nouvelles choses en les résolvant ».

