La flûte quantique fait bouger la lumière comme jamais auparavant

L’informatique quantique a attiré de plus en plus d’attention ces dernières années en raison de l’extraordinaire capacité de ces appareils à effectuer des calculs inédits. Mais quand on pense aux technologies de ce secteur, on imagine généralement des outils qui, en dehors de l’univers quantique, les interactions se font numériquement. Cependant, un groupe de scientifiques a développé une sorte de « flûte quantique ».

L’étude publiée dans Lettres d’examen physique et sur Physique naturelle montre que l’outil était capable de faire bouger la lumière d’une manière jamais vue auparavant. L’appareil peut ouvrir des portes pour construire des ordinateurs quantiques avec moins d’erreurs et même enregistrer des souvenirs en utilisant cette science.

Comme d’autres outils du genre, la « flûte quantique » utilise des bits quantiques, ou qubits en abrégé. Ils sont essentiellement l’équivalent quantique des bits utilisés dans l’informatique traditionnelle. Alors que les bits de calcul traitent les informations à 0 ou 1, les qubits peuvent être les deux en même temps. Le grand défi de la physique quantique est cependant de rendre ces ordinateurs stables et fiables.