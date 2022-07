Un volcan entre en éruption au Japon ce dimanche (24) et les maisons voisines pourraient être évacuées

Le volcan Sakurajima, situé à Kyushu, la plus grande île occidentale du Japon, est entré en éruption dimanche (24). L’information a été publiée par l’Agence météorologique japonaise (JMA) et confirmée par les médias locaux, qui ont ajouté qu’aucun dommage n’avait été signalé dans l’immédiat.

Selon la chaîne de télévision publique NHK, des roches volcaniques ont été crachées à une distance de 2,5 km du volcan.

Le niveau d’alerte d’éruption a été relevé à 5, le plus élevé, avec certaines zones conseillées d’évacuer,

Le Sakurajima est l’un des volcans les plus actifs du Japon et des éruptions de différents niveaux se produisent régulièrement. En 2019, il a craché des cendres à 5,5 km dans les airs.

Les photos publiées par JMA montraient ce qui semblait être une masse rouge descendant d’un côté du volcan, avec des projectiles rouges tirant alors que la fumée montait.

Image : Agence météorologique japonaise (JMA)

La majeure partie de la ville de Kagoshima se trouve de l’autre côté de la baie du volcan, mais il existe plusieurs zones résidentielles à environ 3 km du cratère qui pourraient recevoir des ordres d’évacuation, selon la NHK.

Des responsables du bureau du Premier ministre Fumio Kishida recueillaient des informations sur la situation, a ajouté la chaîne de télévision.

Selon le Service géologique du Brésil – CPRM – la phase initiale d’une éruption commence par un déplacement du sol, accompagné de tremblements de terre.

C’est alors que des fissures commencent à se former dans les régions les plus faibles de la zone touchée et la sortie explosive de gaz qui en résulte, l’éjection des eaux souterraines et de la terre.

Ensuite, la cheminée est ouverte et nettoyée et les cendres, les blocs, les bombes sont expulsés et enfin la lave est versée.

Lors des éruptions, des blocs arrondis ou de la lave partiellement consolidée tombent du ciel et écrasent tout sur leur passage.

Lorsque des éruptions se produisent dans des zones de glaciers, elles peuvent provoquer une inondation de boue, formée de neige et de glace fondues, capable de détruire de petites villes.

En 1985, le Nevado del Ruiz (Cordillère centrale – Colombie) a fait fondre un glacier et enseveli une ville entière, tuant 23 000 personnes.

Les volcans génèrent souvent des tsunamis et au moins un quart des décès causés par les volcans au cours des 250 dernières années ont été causés par la noyade ou l’écrasement par les raz de marée.

Il en fut ainsi de la plupart des 35 500 personnes décédées lors de la monumentale éruption du Krakatoa (île volcanique située dans le détroit de la Sonde entre les îles de Java et de Sumatra, dans la province indonésienne de Lampung) de 1883.

