Une autre fusée chinoise s’apprête à faire une rentrée dangereuse sur Terre ce dimanche

La Chine prévoit de lancer dimanche une autre fusée Longue Marche 5B, ce qui a entraîné des rentrées chaotiques sur Terre. Bien qu’il n’y ait jamais eu de victimes, les autorités astronomiques craignent que l’augmentation de ces lancements ait des conséquences futures.

Le module est un module de plus pour compléter l’audacieuse station spatiale Tiangong, le plan de la Chine visant à ne plus dépendre de la Station spatiale internationale (ISS). Le lancement prévu ce dimanche devrait intégrer le module Wentian dans la station.

La fusée de 53 mètres de haut et 848 kilogrammes quittera Wenchang, Hainan, Chine, et est déjà sur sa plate-forme. C’est le même modèle qui a souffert au moment de la rentrée sur Terre en 2021 et de l’atterrissage de débris épars près des Maldives. A l’époque, il y avait un risque de dégâts atteignant les parties habitées. L’année précédente, une partie de la côte ouest de l’Afrique avait été touchée par des débris et des structures avaient été détruites, mais personne n’avait été blessé.

Fusée chinoise

Par conséquent, on craint que le nouveau lancement ne cause des problèmes lors de la rentrée, bien que l’administration spatiale chinoise garantisse la sécurité. Cela devrait même rendre la station complète à 50 %. Deux autres modules devraient sortir dans les mois à venir, un en octobre de cette année et un autre l’année prochaine.

À la fin de l’année, la mission Shenzhou-15 amènera trois autres astronautes à la station, qui rejoindront l’équipage de Shenzhou-14 actuellement dans le laboratoire orbital, selon le Conseil d’État de la République populaire de Chine, la première fois le lieu aura une capacité maximale.

Selon le site d’information China Military Online, cela prendra cinq à dix jours, jusqu’à ce que l’équipage de Shenzhou-14 revienne sur Terre, laissant les taïkonautes de la mission Shenzhou-15 terminer l’intégration du module.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !