la startup allemande Usine de fusées d’Augsbourg mené – avec succès – le premier de trois essais au feu de moteur-fusée hélixfaisant un pas important vers un avenir où il devra faire l’objet d’une propulsion par fusée RFA un.

Selon les informations publiées par la société, le moteur Helix a subi 74 secondes de combustion simulée lors d’un test effectué au nord de Kiruna, en Suède, et son endurance et son approbation ultérieure ont fait le bonheur de tous les membres de l’équipe :

Lire aussi

74 secondes ! C’est le temps total que nous avons maintenant #chaud or #Hélix en configuration de vol. La campagne de tests de longue durée consiste en trois tests de 4, 30 et 40 secondes chacun – tous avec le même #moteur! Mais assez de mots, nous supposons que tout le monde veut le voir. Voilà 👇 pic.twitter.com/kTMq7PZBdm – Rocket Factory Augsbourg (@rfa_space) 13 juillet 2022

« Nous sommes ravis que notre conception se soit avérée si fiable et si performante », a déclaré Stefan Brieschenk, COO de la société allemande, dans un communiqué de presse. « Nous avons fait d’énormes progrès vers notre première version en complétant cette première campagne de qualification Helix. »

L’arrivée de la fusée RFA One pourrait changer la donne pour le programme spatial européen : la fusée Rocket Factory Augsburg est l’un des nombreux projets en cours pour développer des véhicules à capacité orbitale qui pourraient être utilisés par l’agence spatiale européenne. ), qui a récemment coupé les ponts avec la Russie – conséquence de la guerre russo-ukrainienne – et cessera complètement d’utiliser les fusées Soyouz.

Selon les spécifications techniques, la fusée de la société allemande aura la capacité de transporter 1,6 tonne de fret sur une orbite similaire à celle de la Station spatiale internationale (ISS), qui survole la Terre à 408 kilomètres (km) au-dessus de la surface.

La prochaine étape de la startup allemande sera de tester le moteur-fusée Merlin dans un environnement intégré : en pratique, cela indique un essai au feu de plus, mais désormais couplé à un premier étage de la fusée. S’il réussit le test, d’autres évaluations techniques suivront et, tout se passe bien, le RFA One devrait être prêt à être lancé d’ici la mi-2023.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !