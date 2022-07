Six averses de météorites peuvent être observées entre juillet et août

L’été, dans l’hémisphère nord, est la saison qui accueille le plus grand nombre d' »étoiles filantes », avec son apogée au mois de juillet. Les observateurs du monde entier attendent avec impatience la pluie de météores des Perséides – le « vieux fidèle » des expositions annuelles de météores.

Cependant, cette année, la quasi-pleine lune va sérieusement gêner l’observation des Perséides. Alors pourquoi ne pas regarder six autres averses de météorites qui peuvent être vues sans interruption de la lune ?

La prévision est que les événements auront lieu entre le 26 juillet et le 21 août, avec trois occurrences en juillet et trois autres en août.

Alpha Capricornides

Cette pluie de météorites culminera le 26 juillet. Il a commencé le 10 juillet et se poursuivra jusqu’au 15 août. Les étoiles du Capricorne (la chèvre de mer) forment une figure approximativement triangulaire, ce qui peut suggérer une raie pastenague nageant directement vers vous. Seuls quelques météores apparaîtront par heure, donc la visibilité pour la plupart d’entre eux sera sporadique. Il est possible de confondre les fragments capricornes avec une autre gerbe, mais un bon moyen d’identifier l’origine des météores est d’imaginer la trajectoire du météore, s’il passe à proximité de la constellation du Capricorne, c’est probablement un membre de la gerbe.

poissons austrinides

Cette pluie de météorites s’étend du 15 juillet au 10 août, culminant le 28 juillet. Pendant l’événement, la lune n’interférera pas avec la visibilité. En raison de sa faible altitude, ce flux de météorites est mieux visible depuis l’hémisphère sud.

Delta Aquarides

Le 30 juillet marque le pic de Delta Aquarídas, la période d’occurrence de l’événement est du 12 juillet au 23 août. Aquarius (le porteur d’eau) est dépeint comme quelqu’un portant négligemment un pot d’eau de sorte que l’eau semble déborder. La cruche d’eau est marquée par un petit triangle d’étoiles pâles, avec une quatrième étoile en son centre. Fait intéressant, cette douche a deux radians, ce qui suggère que nous voyons deux flux distincts de débris célestes brûler dans l’atmosphère terrestre. Des météores principalement faibles et à vitesse moyenne sont attendus, avec des événements occasionnels nettement plus brillants. La lune sera toujours hors de vue et les deux radians atteindront leur point culminant dans le sud, ce qui indique que les conditions d’observation seront favorables toute la matinée.

Alpha Capricornides

Une autre faible douche Capricorne, qui a commencé vers le 3 juillet, culmine la même nuit que Delta Aquarids (30 juillet) et se termine le 15 août. Le radiant est à 40 degrés au-dessus de l’horizon à 1h du matin. Bien que peu nombreux, les Alpha Capricornes produisent souvent des météores jaunes lents et brillants (parfois de classe boule de feu) qui peuvent être spectaculaires.

Aquarides Iota

Il s’agit de la dernière douche mineure avant les Perséides et d’une autre douche à deux rayonnements ayant des membres détectables entre le 15 juillet et le 25 août. Au pic d’activité du 6 août, une lune gibbeuse s’installera peu après minuit, laissant le reste de la nuit sombre pour l’observation des météores. Au mieux, peut-être six membres par heure seront vus dans de bonnes conditions.

les perséides

Une lune décroissante dominera le ciel nocturne du 12 au 13 août pour gâcher la performance annuelle de la pluie de météores Perséides de cette année. Le radian, qui n’est pas loin du célèbre Double Star Cluster au nord de Persée, se lève la nuit et sera à près de 70 degrés au-dessus de l’horizon nord à l’aube. Sans l’effet de blocage de la lumière de la lune, les observateurs remarqueraient une augmentation des taux horaires moyens de plus de 60 météores par heure. De nombreux météores enflammés passeront sous un ciel sombre, mais malheureusement, seuls les plus brillants d’entre eux seront visibles en 2022. Cette averse s’étend généralement du 25 juillet au 18 août.

Cygnes Kappa

C’est la dernière des averses de météores estivales, avec la prochaine manifestation importante, mais elle n’arrivera pas avant la dernière moitié d’octobre. La constellation hôte Cygnus (le Cygne) est formée par une grande figure de six étoiles communément appelée la Croix du Nord, dont le long axe longe la Voie lactée. Les dates pour voir cette pluie vont du 3 au 25 août, le pic se produisant le 17 août. Le taux maximum ne sera que de trois ou quatre météores par heure.

Outre la pluie de météorites, il y a toujours ces fragments sporadiques. Avant minuit, ceux-ci se produiront en moyenne deux ou trois par heure ; juste avant l’aube, il y en aura peut-être jusqu’à six ou sept.

La durée en jours des pluies de météores donnée ici est quelque peu arbitraire, car le début et la fin sont graduels et indéfinis.

Space.com

