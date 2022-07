Un robot sous-marin humanoïde reproduit les sensations du toucher et de la vision sous l’eau

Le toucher est le grand objectif ici. Le robot peut simuler des sensations humaines pour l’opérateur, comme si la personne se trouvait au fond de l’océan. « Vous vous approchez vraiment de cette structure étonnante, et quelque chose d’étonnant se produit lorsque vous la touchez : vous la ressentez vraiment », explique Oussama Khatib, roboticien de l’Université de Stanford.

« Je n’ai jamais rien vécu de tel dans ma vie. Je peux dire que c’est moi qui ai touché Crispi à 500 m. Et j’ai touché – j’ai touché, j’ai senti. Le Crisp auquel il fait référence est Le Francesco Crispi, un bateau à vapeur italien coulé dans la mer Méditerranée et exploré par le robot sous-marin.

L’Ocean One K peut atteindre des profondeurs allant jusqu’à 1 000 m, un exploit impressionnant pour une machine qui, en plus d’enregistrer l’environnement sous-marin, peut également transmettre le toucher. « C’est la première fois qu’un robot est capable d’aller à une telle profondeur, d’interagir avec l’environnement et de permettre à l’opérateur humain de ressentir cet environnement », a ajouté Khatib.

Robot sous-marin OceanOne K (Image : Document/Université de Stanford)

OK, le nom indique qu’il ne s’agit pas de la première version d’Ocean One, son prédécesseur a été construit pour atteindre des profondeurs maximales de 200 m. Pour permettre de plus grandes profondeurs, les scientifiques ont rempli le robot d’une mousse spéciale composée de microsphères de verre qui assurent la flottabilité et sont capables de résister à une pression immense à une profondeur de 1 km.

« Le robot a tellement de fonctionnalités et tellement de composants interdépendants que s’il y a une pièce cassée, nous pourrions avoir besoin d’une journée entière de démontage, de réparation et d’assemblage », a ajouté Bo Kim, un étudiant diplômé du Stanford Robotics Lab, qui a voyagé avec OceanOne. et a collaboré depuis le campus pour OceanOne K. « Tout doit fusionner et fonctionner simultanément pour réussir une expédition, et c’est vraiment difficile », a-t-il conclu.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !