La Chine affirme que les États-Unis ont l’intention de dominer et de militariser l’espace

Lors d’une interview accordée par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian à la chaîne d’information chinoise China Global Television Network, le représentant a exhorté les États-Unis à être un peu plus amicaux en orbite.

À l’époque, Zhao a afirmé que « les États-Unis ont volé des informations de renseignement et se sont engagés dans une reconnaissance rapprochée dans le domaine spatial, comme ils l’ont fait dans d’autres domaines ». « Cela aurait un impact négatif sérieux sur la stabilité stratégique mondiale et constituerait une menace sérieuse pour la paix et la sécurité dans l’espace. »

Lijian a ajouté que les États-Unis développaient et déployaient des dispositifs de rupture de communication et des armes spatiales. La Chine, en particulier, ne semble pas aimer le nouveau National Space Intelligence Center, un problème qui a conduit Lijian à critiquer l’ensemble du programme spatial.

Chine X États-Unis

Le centre a été fondé sous l’administration Donald Trump et vise à faire de l’espace un domaine de combat. Le secteur a même reçu des investissements ces dernières années et avec les relations de plus en plus hostiles entre les États-Unis X la Chine et la Russie, cela a tendance à augmenter.

Plus tôt cette année, la division des forces armées a demandé un budget 40% plus important, portant son total à 24,5 milliards de dollars, comparable au budget de la NASA. Selon Military.com, la majeure partie du montant ira à la recherche et au développement et aux systèmes d’alerte de missiles.

Les États-Unis accusent cependant la Chine de faire de même. Dans une récente interview, le directeur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que le pays asiatique avait l’intention de prendre le contrôle de la Lune. « Nous devrions être très inquiets que la Chine atterrisse sur la lune et dise: » C’est à nous maintenant et vous en êtes sorti « , a déclaré Nelson. Le chef de l’agence a également déclaré qu’il y avait une nouvelle course à l’espace, cette fois avec la Chine à la place des Soviétiques et a également déclaré que les Chinois pouvaient détruire les satellites d’autres pays.

