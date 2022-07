Nous devrions rechercher des astéroïdes proches de la Terre en direction du Soleil ; alerte scientifique

L’astronome Scott Sheppard de l’Institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï a publié un article d’opinion dans la revue Science suggérant que la communauté des sciences spatiales examine les astéroïdes qui se dirigent vers le Soleil.

Dans son article, il souligne que la technologie disponible permet de rechercher des objets géocroiseurs (NEO) au lever du soleil, une activité inhabituelle, car la plupart des regards spatiaux sont fixés sur le ciel nocturne, lorsqu’il n’est pas submergé par la lumière du soleil. .

Les astéroïdes sont classés en fonction de leur position orbitale, par rapport aux planètes – s’ils voyagent sur l’orbite de Vénus, par exemple, ils sont appelés Vatiras.

Astéroïdes vers le Soleil

En conséquence, les scientifiques de l’espace ont tout ce temps ignoré les objets en orbite entre la Terre et le Soleil. Et cela pourrait causer des problèmes, car un ou plusieurs d’entre eux pourraient être sur une trajectoire de collision avec la Terre.

Malgré les critiques, Sheppard admet que l’effort pour trouver ces objets a augmenté. Cependant, il explique qu’il en faut encore plus. Il pense que la communauté astronomique devrait se démener pour savoir d’où viennent ces autres objets géocroiseurs et pourquoi.

Scott souligne qu’une équipe a découvert un astéroïde en orbite dans l’atmosphère de Vénus et un autre avec un voyage plus court autour du Soleil. L’installation transitoire de Zwicky aux États-Unis et l’installation NSF Blanco-4 mètres au Chili sont suffisantes pour étudier ces astéroïdes, selon l’auteur. Ce dernier dispose même d’une caméra à énergie noire qui peut être pointée plus près du Soleil.

