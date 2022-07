Une nouvelle méthode d’observation nous permet de détecter la lumière des premières étoiles de l’univers

Une lacune qui a persisté dans l’astronomie pendant des décennies a peut-être été comblée par l’Université de Cambridge, dont les chercheurs affirment avoir créé une nouvelle méthode d’observation qui leur permet de détecter et de voir la lumière des premières étoiles de l’univers.

L’observation des corps qui sont venus peu après le Big Bang C’est un objectif poursuivi par toute l’astronomie depuis le début des travaux dans le secteur, car il peut expliquer comment les choses que nous savons se sont produites entre l’explosion qui a provoqué tout cela et l’évolution des objets célestes par rapport à ce que nous voyons aujourd’hui.

La « première lumière de l’univers » est le chaînon manquant entre le Big Bang et les corps célestes que nous connaissons aujourd’hui : une étude de l’université de Cambridge promet d’avoir créé une méthode qui permettra enfin de l’observer (Image : Vadim Sadovski/)

Selon plusieurs études, environ 375 000 ans après le Big Bang, il y avait des nuages ​​denses d’hydrogène qui, des millions d’années plus tard, donneraient naissance aux premières étoiles – que nous appelons « Population III Stars », et elles étaient extrêmement massives, lumineuses et n’avaient pratiquement pas de métaux dans leurs compositions chimiques.

Malheureusement, avec la technologie actuelle, il est pratiquement impossible d’observer les signaux de ces étoiles, étant donné que les nuages ​​d’hydrogène actuels sont très épais et bloquent la majeure partie de notre capacité à voir. Mais l’équipe de Cambridge a peut-être développé une solution de contournement à ce problème.

La méthode fait partie de l’expérience connue sous le nom de « ATTEINDRE » (court pour « Expérience radio pour l’analyse de l’hydrogène cosmique« ) et, en un mot, suggère que les astronomes recherchent des signaux radio environ 100 000 fois plus faibles que les signaux ordinaires, analysant comment ils interagissent avec les nuages ​​​​d’hydrogène – imaginez que vous recherchez des silhouettes de personnes à travers un épais brouillard et vous comprendrez le idée.

Selon les premiers résultats, la méthode promet d’améliorer considérablement la fiabilité et la qualité des observations faites par les radiotélescopes, et les premières expériences scientifiques dans ce paradigme devraient commencer à apparaître plus tard cette année.

« Dans la période de formation des premières étoiles, l’univers était principalement vide et composé d’hydrogène et d’hélium », a déclaré le Dr. Eloy de Lera Acedo, astronome de Cambridge et auteur principal de l’article. « En raison de la gravité, les éléments se sont finalement réunis et les conditions sont devenues mûres pour la fusion nucléaire, qui a formé les premières étoiles. Mais ils étaient entourés de nuages ​​de ce que nous appelons « l’hydrogène neutre », qui absorbe beaucoup de lumière, ce qui la rend très difficile à détecter et à observer directement. »

Selon l’expert, l’idée est de construire un télescope qui agit dans un type « d’observation inverse », ce qui lui permettra d’étudier des objets de la soi-disant « Naissance Cosmique » et de suivre l’analyse jusqu’au moment de la soi-disant appelée «réionisation hydrogénique», lorsque ce principe neutre en hydrogène du principe universel a vu son ionisation changée en ce que nous connaissons aujourd’hui.

Un tel télescope est actuellement en construction en Afrique du Sud, une région optimisée pour l’observation astronomique en raison de son éloignement de pratiquement tous les types d’émissions radio, ce qui réduit considérablement toute possibilité d’interférence de signal.

Si elle est confirmée, la méthode comblera essentiellement le « chaînon manquant » entre ce que nous ne comprenons déjà que trop bien du Big Bang (grâce au rayonnement cosmique de fond micro-onde – essentiellement, la « lueur » du Big Bang) et la formation de corps tel que nous le connaissons aujourd’hui. Au milieu de cela vient la soi-disant « première lumière », quelque chose que nous n’avons pas encore pu observer.

L’article complet est disponible dans la revue scientifique Astronomie naturelle.

