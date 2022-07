Une technique peut aider à prévoir les périodes de sécheresse au Brésil

Un article publié dans Geophysical Research Letters indique que la température de surface de l’océan Atlantique Nord peut aider à prévoir les événements météorologiques extrêmes dans le nord-est du Brésil jusqu’à trois mois à l’avance.

L’étude a montré, sur la base du concept de déficit de précipitations (moins de quantité de pluie), que ces dernières années, le nord-est du pays a reçu plus d’influence de l’Atlantique Nord que du Pacifique tropical, qui, jusque-là, était considéré comme l’un des les principaux intensificateurs de sécheresse dans la région.

Dans le même temps, les scientifiques ont remarqué que les liaisons atmosphériques entre le Pacifique et l’Atlantique Nord sont devenues plus fréquentes, une situation qui pourrait renforcer les sécheresses qui se sont produites dans la région au cours des dernières décennies.

La recherche a également considéré que les changements d’utilisation des terres influencent ce scénario, car ils peuvent entraîner des changements dans le cycle hydrologique, comme l’ont déjà démontré des études de modélisation, notamment en ce qui concerne le bassin amazonien. Pour cette raison, les scientifiques suggèrent que d’autres recherches soient menées en utilisant la méthodologie développée pour étudier comment les changements dans la gestion des terres modifient les caractéristiques et les interactions climatiques.

Dans un communiqué accordé à l’agence FAPESP, le scientifique de l’Institut national de recherche spatiale (INPE) et co-auteur de l’article, Lincoln Muniz Alvez, a déclaré que « l’étude a été motivée par la grave sécheresse qui a duré de 2012 à 2015 Cette longue période m’a amené à réfléchir, d’un point de vue météorologique, à l’influence des températures des océans tropicaux sur le climat. La différence est maintenant la méthodologie innovante qui explore les contrastes entre le Pacifique et l’Atlantique, et le schéma de sécheresse dans le nord-est du Brésil ».

La sécheresse citée par le chercheur a été si intense qu’elle a détruit les cultures de la région et laissé les villes et villages sans eau.

D’autres études avaient déjà suggéré que l’absence de pluie était exacerbée en raison de la température de surface élevée de l’océan Atlantique et de l’apparition du phénomène météorologique El Niño, qui se produit lorsque les températures dans l’océan Pacifique sont supérieures à la normale.

Au Brésil, les effets d’El Niño comprenaient une sécheresse intense dans le nord-est et en Amazonie, une saison sèche beaucoup plus longue que la normale dans le nord et dans plusieurs parties du centre du Brésil (régions au nord des États de Minas Gerais et de Goiás, ainsi que ainsi que dans le District fédéral), et des inondations dans le Sud. Ce phénomène a déjà causé des pertes dans différentes parties du monde.

Alves assure que «sur la base de notre analyse multiforme, l’article fournit de nombreuses preuves permettant aux météorologues de surveiller les signaux provenant de l’Atlantique tropical plusieurs mois à l’avance. L’influence du Pacifique est indéniable, mais l’Atlantique en a plus.

Comment l’article a-t-il été réalisé ?

Pour arriver à ces résultats, des chercheurs du Brésil, de Chine, d’Australie et d’Allemagne ont cherché à comprendre les relations entre la variabilité de la température de surface de la mer et l’indice standard des précipitations, qui ont été interprétées comme des interactions directes, et les relations entre les océans, qui ont été interprétées comme indirectes. effets sur les niveaux de précipitations.

De plus, les données sur les précipitations du Climate Prediction Center (CPC), une branche du National Oceanic & Atmospheric Administration des États-Unis, National Weather Service (NOAA-NWS) ont été utilisées.

Pour vérifier la cohérence des données obtenues, ils ont comparé les résultats avec Niño 4, une zone qui comprend le Pacifique équatorial central et une partie de l’Atlantique Sud. La saison des pluies a été définie comme janvier-avril et la saison sèche comme mai-août.

Selon Alves, « plusieurs autres études ont corroboré nos résultats ». Le chercheur souligne également que d’autres facteurs doivent être pris en compte. « Lorsque nous discutons du changement climatique, nous parlons également des impacts socio-économiques et de l’effet sur la biodiversité. » Les centres météorologiques peuvent utiliser le modèle pour travailler sur la prévention en tant que contribution aux politiques publiques et à la prise de décision sur l’atténuation des événements extrêmes », a-t-il déclaré.

Via : Phys.org

