Comment se développent les galaxies ? L’étudiant trouve des indices

Un article publié dans The Astrophysical Journal par Meredith Stone, étudiante diplômée de l’Université du Massachusetts à Amherst, a découvert des informations importantes pour le monde astronomique sur le développement des galaxies.

Meredith, qui étudie la croissance des étoiles et des trous noirs, après avoir recherché les empreintes digitales de ses objets de recherche, a pu calculer et décrire la relation entre deux phénomènes fondamentaux pour la formation des galaxies.

Les astronomes savaient déjà que leur évolution était stimulée par deux processus : la croissance de super trous noirs au centre de chaque galaxie et la formation de nouvelles étoiles. Jusque-là, ce qu’ils étaient encore incapables de déterminer, c’était comment ces processus étaient liés.

Cependant, Meredith a découvert une partie du processus. Au cours de ses recherches, elle a remarqué que la croissance des trous noirs et la formation des étoiles se produisent simultanément dans les mêmes galaxies, et que les deux processus s’influencent mutuellement.

Selon l’étudiante, les « empreintes digitales » de ces événements sont extrêmement faibles et presque impossibles à distinguer du bruit général du spectre infrarouge, elle a donc dû calibrer les mesures des moteurs de recherche pour que les résultats soient plus clairs et plus distincts.

Désormais, grâce aux informations obtenues par Stone, le télescope spatial James Webb pourra découvrir exactement comment fonctionnent les galaxies. « Nous savons que les galaxies grandissent, entrent en collision et changent tout au long de leur vie », déclare l’étudiante, qui a terminé cette recherche sous la direction d’Alexandra Pope, professeur d’astronomie à l’Université du Massachusetts à Amherst et auteur principal de l’article récemment publié.

Alors que la recherche a quantifié comment les trous noirs et les étoiles sont liés dans la même galaxie, il reste à comprendre pourquoi ils sont liés.

Via : Phys.org

