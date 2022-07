Les ordinateurs quantiques vont au-delà de zéro et un ; comprendre comment

Les ordinateurs fonctionnent de manière binaire, ne travaillant qu’avec des zéros et un. Ce modèle, bien que sûr, n’est pas suffisant pour la physique quantique, qui a dû modifier ses processus pour effectuer des tâches et des calculs qui pouvaient auparavant prendre des milliers d’années avec les ordinateurs quantiques.

Les appareils quantiques fonctionnent à l’aide de bits quantiques, ou qubits en abrégé. Ils sont essentiellement l’équivalent quantique des bits utilisés dans l’informatique traditionnelle. Alors que les bits de calcul traitent les informations à 0 ou 1, les qubits peuvent être les deux en même temps.

Bien que le système traditionnel fonctionne pour les calculs informatiques conventionnels, dans l’univers quantique, ils deviennent insuffisants, comme l’explique une publication de l’Université d’Innsbruck, en Autriche. « Les éléments constitutifs des ordinateurs quantiques sont plus que des zéros et des uns », explique Martin Ringbauer, physicien à l’institution.

Le physicien quantique Martin Ringbauer dans son laboratoire (Image : Innsbruck)

ordinateur quantique

L’ordinateur quantique de l’université en question, par exemple, « stocke des informations dans des atomes de calcium individuels piégés. Chacun de ces atomes a naturellement huit états différents, dont normalement seulement deux sont utilisés pour stocker des informations. En fait, presque tous les ordinateurs quantiques existants ont accès à plus d’états quantiques qu’ils n’en utilisent pour le calcul », explique le document.

Le grand défi de la physique quantique est cependant de rendre ces ordinateurs stables et fiables. Le projet d’Innsbruck, par exemple, entend le montrer. « Les systèmes quantiques ont naturellement plus que deux états, et nous avons montré que nous pouvons les contrôler tout aussi bien », explique Thomas Monz, qui travaille sur le programme.

« Travailler avec plus que des zéros et des uns est très naturel, non seulement pour l’ordinateur quantique, mais aussi pour ses applications, permettant de libérer le véritable potentiel des systèmes quantiques », conclut Ringbauer.

Dans la recherche d’ordinateurs quantiques plus performants, comme le rapporte Netcost-Security, un groupe de chercheurs du Flatiron Institute semble avoir identifié un nouvel état de la matière aux propriétés très curieuses, puisqu’elle parvient à être simultanément dans deux dimensions du temps. Cela pourrait permettre la création d’un ordinateur quantique sans erreur et ouvrir la porte à des recherches encore plus révolutionnaires.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !