La Nasa Choisit Spacex Pour Emmener Son Télescope Dans L'espace

La fusée Falcon Heavy de SpaceX, propriété du milliardaire américain Elon Musk, a été choisie par la NASA pour transporter le télescope Nancy Grace Roman dans l’espace. L’information a été publiée par l’agence spatiale américaine elle-même et par le propriétaire de SpaceX.

Le télescope romain Nancy Grace bénéficiera du soutien de l’intelligence artificielle (IA) pour aider à l’analyse et à l’identification des galaxies. De plus, l’appareil étudiera l’énergie, la matière noire et capturera également des images de planètes situées en dehors du système solaire. (exoplanètes). ).

Le lancement devrait avoir lieu en octobre 2026 et devrait coûter au total 225 millions de dollars américains. Les scientifiques s’attendent à ce que la technologie utilisée à Nancy Grace Roman apporte de nouvelles façons de surmonter les défis et d’interpréter toutes les données qui peuvent l’être.

Lancement de satellites par SpaceX

Ce vendredi (22), à 14h39 (GMT), SpaceX lancera un lot de 46 satellites Internet Starlink à bord d’une fusée Falcon 9, au départ de Vandenberg Space Force Base, en Californie.

Diffusée en temps réel via la chaîne YouTube de SpaceX, la mission marquera le 32e lancement de la société en 2022, battant le record de l’année dernière.

Initialement prévu pour ce jeudi (21), le lancement a été interrompu avec seulement 46 secondes avant le décollage. Bien que la société n’ait pas révélé la raison, on suppose que cela a à voir avec le mauvais temps.

