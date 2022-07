Découvrez pourquoi Jupiter n’a pas d’anneaux comme Saturne

Une nouvelle étude, menée par l’Université de Californie-Riverside, l’affirme catégoriquement : non seulement Jupiter n’en a pas, mais elle n’a jamais eu d’anneaux dans toute son histoire.

Eh bien, en fait, il l’a fait. Toutes les géantes gazeuses – Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune – ont des anneaux. L’étude répond à une question de longue date en astronomie : pourquoi Jupiter n’a-t-il pas encore plus d’anneaux voyants que son frère Saturne ?

Jupiter a des anneaux, mais ils sont tellement difficiles à voir que même les instruments les plus avancés ont du mal à les voir.

« Cela m’a toujours dérangé que Jupiter n’ait pas d’anneaux plus spectaculaires qui feraient honte à Saturne », a déclaré l’astrophysicien Stephen Kane, qui a dirigé les recherches. « Si Jupiter en avait, ils seraient beaucoup plus brillants pour nous, car il est beaucoup plus proche que Saturne. »

Cependant, Kane ne s’est pas seulement concentré sur le présent, mais a également cherché à établir si Jupiter avait déjà eu des anneaux à un moment donné de son passé et les avait peut-être perdus.

Afin de trouver les réponses qu’il cherchait, Kane, avec son étudiant diplômé Zhexing Li, a effectué plusieurs simulations qui ont pris en compte les orbites des lunes galiléennes – les quatre principaux des près de 80 satellites présents autour de la planète gazeuse. Ces données ont été complétées par l’orbite de la planète elle-même et confrontées au temps minimum nécessaire à la formation des anneaux.

« Nous avons découvert que les lunes galiléennes de Jupiter – celle qui est d’ailleurs la plus grande de tout le système solaire – détruiraient rapidement tous les grands anneaux qui se formeraient », a déclaré Kane. « En conséquence, il est peu probable que Jupiter ait eu de grands anneaux à aucun moment de son passé. Les planètes massives forment des lunes massives, ce qui les empêche d’avoir des anneaux substantiels.

C’est parce que les anneaux de Saturne, par exemple, sont principalement constitués de glace – et une grande partie de cette glace provient du passage de comètes, qui sont généralement constituées du même matériau. Cependant, les lunes de Saturne, telles que Titan et Encelade, n’exercent pas une influence suffisante sur la planète pour éjecter ce matériau dans l’espace.

Comme nous l’avons dit, Jupiter a même des anneaux : des images récentes publiées par le télescope spatial James Webb l’ont d’ailleurs montré. La différence est que, du fait de l’influence de leurs lunes, ces anneaux sont tellement, tellement diffus qu’il est difficile de les voir même avec des instruments très perfectionnés. Ainsi, l’idée même que la plus grande planète du système solaire aurait une apparence somptueuse comme Saturne est tout simplement impossible.

Uranus, en revanche, a des anneaux qui, bien que plus discrets, sont beaucoup plus cohérents que ceux de Saturne. Kane a déclaré qu’il avait l’intention d’exécuter les mêmes simulations pour découvrir plus de détails sur l’avant-dernière planète.

La présence d’anneaux n’est pas seulement un régal visuel : en les trouvant, les astronomes peuvent déterminer l’âge approximatif d’une planète, car ces objets sont souvent des vestiges de passages ou de collisions avec des corps qui ne sont plus avec nous, ou sont trop éloignés pour nous pour enquêter en direct. L’Uranus susmentionné, par exemple, fait l’objet de spéculations selon lesquelles son anneau proviendrait d’une collision avec un corps planétaire.

« Pour nous, astronomes, ils sont comme des taches de sang sur les murs d’une scène de crime. Quand nous regardons les anneaux des planètes géantes, nous voyons des preuves de quelque chose de catastrophique qui s’est produit et qui a emporté tout ce matériel en eux », a déclaré Kane.

La recherche complète est disponible dans les archives scientifiques arXiv.

