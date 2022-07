Une tempête solaire frappe la Terre et provoque un phénomène dans le ciel ; Regardez

Entre mercredi dernier (20) et ce jeudi (21), la Terre est frappée par une tempête solaire. Mais calmez-vous, malgré le nom qui fait peur, le phénomène ne devrait pas nous poser de gros problèmes. Cependant, l’une des conséquences de cet événement est l’apparition d’aurores dans le ciel, générant de belles images que vous pouvez consulter ci-dessous.

Malheureusement, pour nous ici au Brésil, il ne doit pas être possible de voir les aurores boréales. En effet, le phénomène se produit dans l’hémisphère nord et uniquement dans des endroits spécifiques, principalement dans des régions des États-Unis, du Canada, de la Russie et du Groenland.

Tempête solaire

La tempête solaire a été classée G1 sur l’échelle de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Une tempête de classe G1 n’affecte pas la santé humaine à la surface de la Terre, mais elle peut perturber les fluctuations du réseau électrique et les opérations des satellites.

Bien que la tempête soit faible, elle est le résultat du cycle solaire actuel, considéré comme assez intense par les experts. Chaque fois que les pôles magnétiques du soleil s’inversent, un nouveau cycle solaire commence. Ce processus se produit environ tous les 11 ans et est étroitement surveillé par les agences spatiales car il peut déterminer la durabilité des technologies envoyées dans l’espace et même la santé des astronautes.

Le cycle actuel a commencé en décembre 2019, et avant cela nous étions dans une période assez calme, car le cycle précédent était considéré comme calme, avec une faible quantité de vent solaire expulsé de l’étoile au centre de notre système. Cependant, le cycle actuel est considéré comme plus intense et depuis octobre de l’année dernière, le soleil expulse plus de vent et génère plus fréquemment des taches solaires et des éruptions solaires.

