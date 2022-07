Les mammifères n’étaient pas les premiers à avoir le sang chaud, selon les preuves

Une étude publiée dans la revue Nature souligne que les fossiles d’ancêtres de mammifères avaient déjà la capacité de maintenir la température corporelle au-dessus de la température ambiante, une capacité connue sous le nom d’endothermie.

On pensait que cette caractéristique était apparue il y a environ 252 millions d’années, mais avec les nouveaux résultats, une date légèrement moins éloignée d’environ 233 millions d’années a été atteinte.

Pour réaliser cette découverte, des fossiles de différentes parties du monde ont été étudiés. En particulier, les dépouilles mortelles trouvées en Afrique du Sud ont contribué à déterminer l’orientation de la recherche.

Commencé à étudier les changements dans les canaux semi-circulaires des oreilles de ces animaux anciens, un aspect très spécifique de l’évolution, l’examen a révélé qu’à mesure que la température corporelle augmente, le fluide contenu dans le conduit auditif devient plus visqueux et modifie l’anatomie des structures qui composent ce. Il s’agit d’une mesure adaptative pour que le labyrinthe, une structure importante de l’oreille interne, ne perde pas sa fonctionnalité.

Des techniques de tomodensitométrie et de modélisation 3D ont été utilisées pour reconstruire l’oreille interne de ces animaux. Dans une note, un chercheur postdoctoral au Muséum d’histoire naturelle de Paris, en France, et auteur principal de l’article, Romain David, a déclaré que « lors de la transition vers l’endothermie, des adaptations morphologiques ont été nécessaires pour maintenir des performances optimales, et nous avons pu tracer chez les ancêtres et les mammifères.

Un autre auteur de l’article, le jeune chercheur à l’Institut des plasmas et de la fusion nucléaire de l’Université de Lisbonne, au Portugal, Ricardo Araújo, a souligné le temps géologique rapide qui a conduit à cette évolution : moins d’un million d’années.

Par : AAAS

