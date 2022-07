Vous pouvez aider les scientifiques à analyser l’atmosphère de Jupiter ; savoir-faire

Des chercheurs de l’université du Minnesota, aux États-Unis d’Amérique, impliqués dans la mission Juno, chargée d’explorer l’atmosphère de Jupiter, ont besoin de l’aide de volontaires pour interpréter les données recueillies par la sonde de la NASA.

Le projet de science citoyenne permet aux volontaires de jouer un rôle important dans l’aide aux scientifiques et favorise l’apprentissage de l’atmosphère de Jupiter. Quiconque souhaite participer à cette entreprise n’a pas besoin de se déplacer, le travail peut se faire depuis chez lui, avec une brève formation à la catégorisation des dizaines d’images de Jupiter, accessible à tous.

Le chercheur postdoctoral en physique et en astronomie, Ramanakumar Sankar, a déclaré « il y a tellement d’images que notre petite équipe mettrait plusieurs années à les examiner toutes. Nous avons besoin de l’aide du public pour identifier quelles images ont des tourbillons, où elles se trouvent et comment elles apparaissent. Avec le catalogue de caractéristiques disponibles, nous pouvons étudier la physique derrière la façon dont ces caractéristiques se forment et comment elles se rapportent à la structure de l’atmosphère, en particulier sous les nuages, où nous ne pouvons pas les observer directement.

Depuis 2016, lorsque le vaisseau spatial Juno de la NASA a commencé son orbite autour de Jupiter, l’appareil a fourni d’énormes quantités de données. Parmi elles, plusieurs images ont été prises lors de 40 orbites autour de Jupiter, dont certaines ont été enregistrées à quelques milliers de kilomètres seulement au-dessus de l’atmosphère de la géante.

Un exemple de ce type de projet est le Jovian Vortex Hunter (jeune chasseur de tourbillons) qui contient plus de 60 000 images, et invitait les internautes à classer les galaxies.

Si vous êtes intéressé et souhaitez aider les scientifiques de la NASA dans ce projet, visitez le site Jovian Vortex Hunter sur Zooniverse et voyez comment vous impliquer.

Via: Oicanadien

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !