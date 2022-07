D’Apollon à Artémis : Space Gaze débat de 53 ans d’exploration humaine de la Lune

Mercredi dernier (20), cela faisait 53 ans depuis la première fois qu’un homme a marché sur la lune. Lors de la mission Apollo 11, le regretté astronaute de la NASA Neil Armstrong, accompagné, quelques minutes plus tard, de son compagnon de mission Buzz Aldrin, est entré dans l’histoire de l’exploration spatiale (et de l’humanité) lorsqu’il a posé le pied sur le sol lunaire.

Enregistrements lunaires réalisés par l’astrophotographe Conrado Serodio, l’invité spécial de cette semaine du programme Olhar Espacial. Image : Conrado Serodio

Emporté par une fusée Saturn V, l’atterrisseur Eagle s’est posé à 17h17 (GMT) le 20 juillet 1969, avec Armstrong et Aldrin à son bord, tandis que le troisième astronaute de la mission, Michael Collins, restait en orbite autour de la Lune dans le module de commandement Columbia, supervisant leurs déplacements.

Trois ans plus tard, la mission Apollo 17 a été la dernière à emmener des astronautes vers notre satellite naturel, qui a déjà reçu au total 12 visiteurs de la Terre. Et ce nombre est sur le point d’augmenter.

Plus d’un demi-siècle plus tard, la NASA travaille sur le retour de l’humanité sur la Lune. Alors que les missions menées entre 1969 et 1972 portaient le nom du dieu grec du Soleil, de la musique, des arts, de la médecine, de la prophétie et de la justice, le programme Artémis portait le nom de sa jumelle, déesse de la chasse, de la nature et de la chasteté, également considérée comme la protecteur des femmes, des enfants et de l’accouchement.

L’une des grandes différences entre les deux projets est que, cette fois, il y aura la présence d’une femme parmi l’équipage – la principale raison du choix du nom du programme. De plus, l’objectif principal est maintenant beaucoup plus grand qu’auparavant : l’intention est de faire de la Lune une sorte de résidence secondaire.

Tout cela est absolument fascinant et sera couvert par Olhar Espacial ce vendredi (22), qui accueille le célèbre astrophotographe Conrado Serodio pour parler de l’histoire de l’exploration lunaire. Artemis compte même avec la participation du Brésil. Vous voulez savoir comment ? Restez à l’écoute pour cette édition spéciale de notre programme.

L’astrophotographe Conrado Serodio est l’invité de cette Desmana do Olhar Espacial pour parler de l’histoire de l’exploration humaine de la Lune. Image : Astrobine

Ingénieur civil diplômé de l’Universidade Mackenzie-SP, avec une extension universitaire en astronomie et géodésie, Serodio est devenu un amoureux de l’astronomie et de l’astrophotographie amateur à haute résolution, en particulier des planètes du système solaire et des détails des formations lunaires à proximité, combinant l’étude et recherches sur ces corps célestes aux astrophotos qu’elle produit.

Ses travaux ont été publiés avec notoriété, récompensés et traités comme une référence dans le domaine, dans les communautés nationales et internationales spécialisées et les forums de discussion, ainsi que dans les médias en général.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, Olhar Espacial est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram, TwitterLinkedIn et TikTok.

