Regardez SpaceX dépasser le nombre de lancements de 2021

Ce vendredi (22), à 14h39 (GMT), SpaceX lancera un lot de 46 satellites Internet Starlink à bord d’une fusée Falcon 9, au départ de Vandenberg Space Force Base, en Californie.

Diffusée en temps réel via la chaîne YouTube de SpaceX, la mission marquera le 32e lancement de la société en 2022, battant le record de l’année dernière.

Initialement prévu pour ce jeudi (21), le lancement a été interrompu avec seulement 46 secondes avant le décollage. Bien que la société n’ait pas révélé la raison, on suppose que cela a à voir avec le mauvais temps.

Falcon 9 a annoncé une attente à T-46 secondes avant le lancement prévu de Starlink aujourd’hui. Ciblage maintenant demain, 22 juillet à 10h39 PT — SpaceX (@SpaceX) 21 juillet 2022

Considérant que nous venons de passer le milieu de l’année, il est possible de dire que SpaceX est en passe de presque doubler le nombre de lancements effectués en 2021. De plus, la société fondée et dirigée par Elon Musk a lancé des missions plus réussies en orbite cette année, que les efforts combinés de tout autre pays, surpassant ses principaux concurrents sur le marché commercial.

Avec le lancement ce vendredi (22), SpaceX complète 65% de la flotte de première génération prévue par la société. Image : SpaceX/Reproduction

United Launch Alliance (ULA), un concurrent des lancements militaires américains, a effectué quatre vols réussis au cours des sept premiers mois de l’année, tandis que l’européen Arianespace a effectué jusqu’à présent trois missions commerciales réussies.

Environ 351 tonnes métriques de masse utile ont été livrées en orbite par SpaceX, s’ajoutant aux 31 vols effectués jusqu’à présent, qui impliquent des missions habitées et cargo vers la Station spatiale internationale (ISS) et des lancements de satellites espions pour le gouvernement américain. aux États-Unis, en plus du déploiement de ses propres satellites et pour des clients tiers.

Les 46 satellites seront lancés par le propulseur B1071, qui en sera à son quatrième voyage dans l’espace, atterrissant verticalement environ huit minutes après le décollage sur le ferry-drone « Of Course I Still Love You » (OCISLY) stratégiquement positionné dans l’océan Pacifique. Pendant ce temps, l’étage supérieur sera chargé d’injecter les charges sur une orbite polaire qui varie entre 308 et 320 kilomètres au-dessus de la Terre, avec une inclinaison de 97,6 degrés sur l’équateur.

Pesant plus de 250 kg chacun, les satellites Starlink sont équipés de liaisons laser intersatellites pour faciliter le transfert de données en orbite, sans avoir à transmettre des signaux via des stations au sol, qui s’accompagnent de restrictions géographiques – et parfois politiques. Tu liens croisés les lasers peuvent également réduire la latence sur le réseau Starlink car les signaux doivent parcourir une distance plus courte.

Avec l’ajout de ce lot, le nombre total de satellites Starlink déployés à ce jour s’élève à 2 904. Cela représente 65 % de la flotte prévue de première génération de 4 408 satellites de la société. Et la mégaconstellation deviendra encore plus grande, car SpaceX a l’autorisation pour 12 000 satellites et a demandé l’approbation pour 30 000 autres, pour un total de 42 000.

