Un nouveau télescope détecte la collision de soleils morts

Le nouveau télescope britannique Gravitational Wave Optical Transient Observer (GOTO), situé sur l’île espagnole de La Palma, recherchera des collisions d’étoiles à neutrons, ou de soleils morts comme on les appelle, dans l’espace.

Pour la première fois, les astronomes pourront détecter activement ce type d’événement, qu’ils considèrent comme la clé de la compréhension de l’Univers. On pense que ces phénomènes étaient responsables de la création des métaux lourds qui composaient les étoiles et les planètes il y a des milliards d’années.

La lumière des collisions n’est visible que certaines nuits, le télescope doit donc être très agile pour les trouver. Une de ces collisions a été observée, heureusement, en 2017 par des astronomes. Le professeur Danny Steeghs, de l’Université de Warwick de La Palma, a déclaré que « la vitesse est essentielle. Nous recherchons quelque chose de très éphémère. Le télescope permettra aux astronomes, le cas échéant, d’observer ce qu’il y a à l’intérieur de ces corps célestes.

A la recherche de la collision entre les soleils

Une étoile à neutrons est un soleil mort qui s’est effondré sous son poids immense, appuyant sur les atomes qui la faisaient autrefois briller. Ces étoiles ont une gravité si forte qu’elles s’attirent jusqu’à ce qu’elles entrent en collision. Les étoiles à neutrons sont si lourdes que même une petite cuillère à café de leur matière pèse quatre milliards de tonnes.

Lorsque des soleils morts entrent en collision, il y a un éclair de lumière et une puissante onde de choc qui se propage dans tout l’Univers, faisant vibrer même les atomes à l’intérieur de chacun de nous, mais cela est pratiquement imperceptible.

L’onde de choc, appelée onde gravitationnelle, déforme l’espace, le rendant détectable sur Terre. C’est à ce moment que le nouveau télescope entre en action pour trouver l’emplacement exact du flash.

Les responsables de l’exploitation du télescope entendent localiser la collision, quelques heures, voire quelques minutes, après la détection de l’onde gravitationnelle. Ils prendront des photos du ciel, puis supprimeront numériquement les étoiles, les planètes et les galaxies qui s’y trouvaient la veille de l’événement.

Cette procédure, dont la réalisation prend des jours et des semaines, devra se faire en temps réel à l’aide d’un logiciel informatique. « Vous pourriez penser que ces collisions de soleil mort sont très énergétiques, très lumineuses, cela doit être facile », a déclaré le professeur d’astrophysique Dr. Joe Lyman. « Mais il faut chercher parmi cent millions d’étoiles le seul objet qui nous intéresse. »

L’équipe travaillera avec d’autres astronomes pour étudier la collision en détail. Une fois l’événement identifié, ils se tournent vers des télescopes plus grands et plus puissants dans le monde entier. Ceux-ci sondent la collision de manière beaucoup plus détaillée et à différentes longueurs d’onde.

