Le système solaire intérieur tourne plus lentement qu’il ne le devrait ; maintenant nous connaissons la raison

Les soi-disant planètes intérieures de notre système solaire, le terme utilisé pour l’ensemble de Mercure, Vénus, Terre et Mars, tournent plus lentement que ne le prédisent les lois de la physique moderne. Maintenant, une étude publiée dans Le Journal Astrophysique indique la raison.

Selon la loi de conservation du moment cinétique, qui mesure la quantité de mouvement associée à un corps tournant autour d’un point fixe, la partie interne du disque doit tourner plus rapidement à mesure que le matériau se rapproche de l’étoile, dans ce cas, du Soleil.

L’effet est similaire à ce qui se passe lorsque les patineurs artistiques rapprochent leurs bras de leur corps pour tourner plus vite. Des observations antérieures ont montré que le système solaire, du soleil à la ceinture d’astéroïdes, y compris les planètes, ne tourne pas aussi vite que prévu par la loi de conservation du moment cinétique.

Selon de nouvelles simulations, des scientifiques du California Institute of Technology (Caltech) ont démontré comment les particules du disque d’accrétion interagissent. La loi de conservation du moment cinétique stipule que, lorsqu’il est inséré dans un système, le moment cinétique reste constant.

Par conséquent, le seul moyen de le maintenir constant, en diminuant le rayon, variable qui constitue le calcul de la loi, est d’augmenter la vitesse de centrifugation.

Que sait-on de la rotation du système solaire

Des recherches antérieures suggèrent que les frottements entre les régions du disque d’accrétion ou les champs magnétiques génèrent des turbulences qui peuvent ralentir la rotation du gaz.

Cette hypothèse inquiète le professeur de physique appliquée au Caltech, Paul Bellan, car « les gens veulent toujours blâmer la turbulence pour des phénomènes qu’ils ne comprennent pas ». Il y a une grande industrie qui soutient que cette turbulence dans le système solaire est responsable de la suppression du moment cinétique des disques d’accrétion.

Pour mieux comprendre la perte de moment cinétique, Bellan a étudié les trajectoires d’atomes individuels, d’ions et de gaz dans un disque d’accrétion ainsi que le comportement des particules pendant et après les collisions entre ces particules.

Les chercheurs ont utilisé des modèles informatiques pour simuler un disque d’accumulation de 1 000 particules chargées entrant en collision avec 40 000 particules neutres dans des champs magnétiques et gravitationnels. Ils ont découvert que l’interaction entre les atomes neutres et un nombre beaucoup plus petit de particules chargées se traduit par des ions chargés positivement (cations) formant une spirale et des particules chargées négativement (électrons) se déplaçant vers l’extérieur vers le bord du disque d’accrétion. Les particules neutres perdent leur moment cinétique et spirale avec une trajectoire tracée vers le centre.

Le disque agit comme une grosse pile, avec un pôle positif près du centre et un pôle négatif sur le bord. Ces pôles génèrent des courants qui se propagent dans l’espace des deux côtés du disque.

Les simulations informatiques suggèrent que si le moment angulaire est perdu, le moment angulaire canonique – la somme du moment angulaire commun d’origine plus une quantité supplémentaire, qui dépend de la charge et du champ magnétique d’une particule – est conservé.

Via : Space.com

