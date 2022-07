Découvrez le phénomène qui fait « goutter » la croûte terrestre

Des experts en géologie ont identifié un phénomène qui fait que la croûte terrestre « s’égoutte » à l’intérieur de notre planète – un effet connu sous le nom de « goutte à goutte lithosphérique ». Et leur occurrence peut nous aider à comprendre non seulement nos propres processus planétaires internes, mais aussi ceux de certains de nos voisins dans l’espace.

Bien qu’il se produise depuis des millions d’années, le phénomène de goutte à goutte lithosphérique n’a été étudié que récemment. Pour cette raison, beaucoup de ses aspects nous sont encore inconnus ou n’ont pas beaucoup d’explications. Mais certains de ses effets font déjà l’objet d’études, comme une récente qui a identifié l’occurrence du processus dans la région des Andes en Amérique du Sud.

L’effet qui fait « goutter » la croûte terrestre – à la fois dans l’analyse graphique (à gauche) et dans la reproduction du phénomène en laboratoire (à droite) : cela peut expliquer des formations géologiques qui ne peuvent pas être liées à de grands tremblements de terre (Image : Université de Toronto / La reproduction)

Selon les experts, l’effet est défini comme une « évasion » de la masse superficielle de la Terre vers les couches inférieures. Considérez-le comme une poignée de miel dégoulinant d’une cuillère et dégoulinant sur le sol. Plus ou moins la même chose.

« Plus ou moins » car, contrairement au miel, l’action qui fait couler notre croûte apporte des effets plus durables : le premier et le plus immédiat est de laisser des « rides » dans les bandes de terre où elle se produit. La « traction » de la masse terrestre descendante force la partie qui la maintient vers le bas – et le plus intéressant : la libération soudaine de la « chute » rejette la terre qui a été laissée vers le haut.

« Nous avons confirmé qu’une déformation de surface dans la région des Andes a provoqué la fuite d’une grande partie de la lithosphère juste en dessous », a déclaré Julia Andersen, étudiante diplômée en géologie de l’Université de Toronto et auteure principale de l’étude.

« En raison de sa forte densité » – a-t-elle poursuivi – « cette déformation a coulé comme du sirop de grippe ou de la sauce de cuisine plus loin dans la planète et est probablement responsable de deux événements tectoniques majeurs dans la région – le changement de la topographie de la région Terre. sur des centaines de kilomètres et aussi le retrait et l’allongement de la croûte ».

Le fait est que nous ne comprenons toujours pas complètement ce processus, et cela a suscité des doutes sur la formation de la Cordillère des Andes elle-même : le consensus scientifique est qu’il est venu à travers divers chocs de subduction tectonique – lorsque le chant d’une plaque tectonique «s’élève» les uns sur les autres, formant ainsi des montagnes et des hautes chaînes. C’était au début de la période cénozoïque – l’époque géologique dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Cependant, il existe plusieurs incohérences, dans le sens où les parties de la crête sont différentes les unes des autres, indiquant différents processus à l’œuvre : « plusieurs études invoquent le retrait de la lithosphère pour expliquer la non-subduction généralisée de la déformation de surface et l’évolution des pics » , d’où le géologue Russell Pysklywec, également de l’université.

« De plus, le retrait de la croûte dans le bassin d’Arizaro est bien documenté grâce aux failles et aux plis locaux, mais le bassin n’est lié par aucune contrainte tectonique, ce qui indique qu’un processus géologique plus localisé est en cours », a-t-il poursuivi.

Afin de lever ce doute, l’équipe a conçu une expérience en laboratoire qui reproduisait ces conditions géologiques à une échelle gérable : dans une cuve, ils ont stratifié divers matériaux – essentiellement, un « sandwich » contenant un type de silicone visqueux (Dimethyl polysiloxane, qui jouait le rôle du manteau intérieur). Ce même silicone a été mélangé avec un composé d’argile (manteau supérieur) et enfin une couche de sphères de silice (dioxyde de silicium) simulant la croûte terrestre.

Une goutte versée sur la « croûte » mettait des heures et des heures à atteindre les couches inférieures, laissant sa trace. Cela a ensuite été comparé aux effets de la surface réelle, où la croûte terrestre coulait dans le manteau.

«Nous avons comparé les résultats de notre modèle avec des études géophysiques et géologiques menées dans la région centrale des Andes, en particulier dans le bassin d’Arizaro, et avons constaté que les changements d’élévation de la croûte causés par le goutte à goutte dans notre expérience sont très similaires à ceux observés. dans le bassin », a expliqué Andersen.

La découverte pourrait, à l’avenir, nous aider à comprendre les processus géologiques indépendants de la collision des plaques tectoniques, qui à leur tour pourraient même être étendus à la recherche planétaire : Vénus et Mars, par exemple, ont plusieurs tremblements de surface, mais ils le font pas d’assiettes.

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Communications Terre & Environnement.

