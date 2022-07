La canicule au Royaume-Uni est si puissante qu’elle a fait fondre l’asphalte de la base aérienne

NOUVEAU : Le @Royal Air Force a interrompu les vols à destination et en provenance de sa plus grande base aérienne au Royaume-Uni car la «piste a fondu» par temps chaud, selon une source militaire. La décision de fermer la piste de la RAF Brize Norton a été prise lundi matin, @SkyNews comprendre. 1/

.@Royal Air Force déclaration sur les vols à RAF Brize Norton : « Pendant cette période de température extrême, la sécurité des vols reste la priorité absolue de la RAF, de sorte que les avions utilisent des aérodromes alternatifs conformément à un plan établi de longue date. Cela indique qu’il n’y a aucun impact sur les opérations de la RAF. » — Bureau de presse du ministère de la Défense (@DefenceHQPress) 18 juillet 2022

« Pendant cette période de températures extrêmes, la sécurité des vols reste la plus haute priorité de la RAF. [“Força Aérea Real”], de sorte que les aéronefs utilisent des aéroports de dégagement conformément aux plans d’urgence établis de longue date. Cela indique qu’il n’y a pas eu de réduction des opérations de la RAF », a déclaré un communiqué publié par le ministère de la Défense, via Twitter.

La situation à la base de Brize Norton, la plus grande du Royaume-Uni, n’est pas unique : dans différentes parties de la grande région de Londres, d’autres médias locaux ont signalé la présence de techniciens, d’ingénieurs et de pompiers – certains disant déjà que la chaleur, qui a déjà dépassé 40º C et devrait encore augmenter, a transformé l’asphalte des routes communes en un « gâchis pétillant, collant et dangereux ».

Les autorités n’ont pas encore annoncé les mesures de sécurité qu’elles prendront dans les prochains jours – ou même si mènera une action de ce genre, ce qui implique que, pour l’instant, les équipes techniques ne font qu’observer.

Ce n’est pas la première fois qu’une canicule comme celle-ci détruit asphalte et trottoirs : en 2006, le gouvernement britannique a dû saupoudrer de sel les parties les plus critiques afin de détacher le matériau puis de favoriser le resurfaçage.

Même Google n’y a pas échappé…

Non seulement les personnes (et le sol, apparemment) ont été touchées par l’intense canicule, mais aussi les objets électroniques de grande importance : selon Google, leurs serveurs « aeurope-ouest2 » a fini par subir un refroidissement, fermant effectivement plusieurs services Google Cloud dans le pays.

Une autre entreprise technologique touchée était Oracle : « Suite à des températures anormalement élevées dans la région sud du Royaume-Uni, deux unités de refroidissement de centres de données ont connu une panne lorsqu’elles ont été forcées de fonctionner au-delà de leurs limites de conception. En conséquence, les températures dans le centre de données ont commencé à augmenter, provoquant l’arrêt d’un sous-ensemble de l’infrastructure de Compute.

Selon les données du Copernicus Emergency Management Service, le continent se réchauffe plus rapidement que d’autres parties du monde, avec des températures moyennes supérieures de 2,2 °C aux niveaux préindustriels. Ce niveau de réchauffement est supérieur au seuil de 1,5°C que la communauté mondiale s’est fixé pour réduire le déséquilibre causé par le réchauffement climatique.

Dans plusieurs parties du continent, des satellites ont capté des images d’incendies dévastateurs pendant la canicule. Les pompiers ont reçu de nombreux appels d’incendie en Espagne, en France, en Grèce, en Croatie et au Portugal. En Espagne, plus de 500 décès ont été enregistrés en raison des températures élevées.

