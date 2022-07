Les grandes étoiles brillantes et massives étaient plus courantes dans l’enfance de l’univers

Comme il faut du temps à la lumière pour parcourir les immenses distances de l’espace, lorsque nous regardons des objets très éloignés de la Terre, la vue que nous obtenons est celle à laquelle ils ressemblaient lorsqu’ils étaient beaucoup plus jeunes. Ceci est extrêmement utile pour comprendre à quoi ressemblait l’univers au début et comment il a changé depuis.

Cependant, les objets très éloignés sont faibles et petits, ce qui peut les rendre impossibles à étudier en détail. Une nouvelle étude publiée dans Le Journal Astrophysiqueindique qu’un aspect important de l’astrophysique est grandement affecté par cette difficulté, causée principalement par les changements constants que l’espace a traversés depuis le Big Bang : la naissance des étoiles.

Westerlund-1, l’un des amas d’étoiles les plus massifs de la Voie lactée, où plusieurs étoiles sont enveloppées de poussière chaude. Image : ESO/D. Fenech et al.; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) Photo : ESO/D. Fenech et al.; ÂME (ESO/NAOJ/NRAO)

Dans ce travail, les scientifiques affirment que les étoiles sont nées plus massives dans l’univers primitif qu’elles ne le sont maintenant. Selon l’astronome Phil Plait, dans sa newsletter mauvaise astronomie« cela peut ne pas sembler être un gros problème, mais c’est beaucoup, car les étoiles massives ont une plus grande influence sur leurs galaxies, y compris le nombre d’entre elles qui explosent, le nombre de trous noirs qui se forment, et plus encore. »

Selon Plait, ce que les auteurs de l’article ont étudié est ce qu’on appelle une « fonction de masse initiale » (IMF), qui décrit combien d’étoiles d’une masse donnée sont nées d’un nuage de gaz – ou nébuleuse.

L’univers était plus chaud dans le passé

On estime qu’il y a entre 200 et 400 milliards d’étoiles dans la Voie lactée. Mais ils ne sont pas tous égaux : certains ont une masse proche de celle du Soleil, d’autres sont plus ou moins corsés que notre Astro Rei, et très peu sont beaucoup plus massifs, atteignant près de 100 fois le volume solaire. D’une manière générale, 80 % de toutes les étoiles sont plus petites que le Soleil, 10 % ont à peu près la même opulence et 10 % sont plus volumineuses.

L’univers se dilate et se refroidit, ce qui indique que dans le passé, il était plus petit et plus chaud. Les scientifiques savent que la poussière – des grains de matériau rocheux créés lorsque les étoiles meurent et qui forment des nuages ​​qui participent également à la génération d’étoiles – a tendance à être plus chaude plus nous voyons une galaxie loin.