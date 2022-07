La photo prise par l’observatoire Gemini montre tout le spectre de la lumière d’une étoile

Ce qui semble être une scène du film « Saturday Night Fever » (1987) est en réalité une photo spectrographique de l’étoile HD 222925, prise par l’observatoire Gemini dans le but de tester un nouvel instrument spécialement conçu pour analyser les spectres lumineux. .

L’instrument en question a été baptisé « GHOST » (acronyme de « Gemini High Resolution Optical Spectrograph ») et, après avoir passé 10 ans en construction par l’équipe d’ingénieurs de l’observatoire, promet de faire avancer les études complémentaires des étoiles en analysant leurs spectres lumineux. et, avec un peu de chance, découvrir toute l’histoire des stars.

Lire aussi

La mosaïque montre les deux images spectrographiques de l’étoile HD 222925, qui est dans sa phase finale de vie et, par conséquent, extrêmement lumineuse : les faisceaux bleus correspondent au spectre ultraviolet, invisible à l’œil, tandis que l’autre est infrarouge (Image : Observatoire Gemini Sud / Divulgation)

« C’est une réalisation passionnante pour les astronomes du monde entier qui comptent sur Gemini pour étudier l’univers depuis ce point exceptionnel du Chili », a déclaré Jennifer Lotz, directrice de l’observatoire. « Une fois que cet instrument de nouvelle génération sera correctement mis en service, il deviendra un composant essentiel du kit le plus basique des astronomes. »

GHOST, l’instrument en question, en est aux premiers stades de mise en œuvre : l’image que vous voyez ci-dessus est ce que les experts appellent la « première lumière » – en pratique, juste la première photo prise par un instrument télescopique pour voir s’il fonctionne comme il se doit. et le service est bon. L’idée est de permettre aux scientifiques derrière le fonctionnement de l’instrument de faire les premiers ajustements.

HD 222925 est située à environ 1470 années-lumière de la Terre, et est à un stade très avancé de sa vie, ce qui indique qu’elle émet de la lumière dans tous les spectres, très intensément – elle s’approche d’une supernova, l’explosion chaotique qui marque le » la mort » d’une étoile.

Les astros de cet âge sont généralement d’excellentes cibles pour les études spectrographiques car la lumière qu’ils émettent nous donne toute une gamme d’informations. Par exemple, la direction de la lumière peut nous dire si l’étoile se déplace et quel chemin, et les variations de luminosité lumineuse peuvent révéler des oscillations qui se produisent dans son corps.

De plus, le spectre de lumière d’une étoile nous dit de quoi elle est faite et quels éléments y sont les plus abondants ou les plus absents. Ce qui, à son tour, nous indique son âge et même la région où elle a obtenu son diplôme.

L’image ci-dessus, cependant, ne nous a encore rien révélé de valeur scientifique. C’est parce que, comme nous l’avons dit, il ne s’agit que d’un test pour s’assurer que GHOST fonctionnait. La phase de mise en service vient ensuite, où l’instrument devra remplir une série d’objectifs de test et être encore réglé. Tout va bien, GHOST devrait être prêt pour ses premières expériences scientifiques mi-2023.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !