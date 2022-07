Voir le gigantesque « Grand Canyon » de Mars dans l’enregistrement satellite de l’ESA

L’une des formations géologiques les plus admirables sur Terre, le Grand Canyon est un canyon escarpé creusé par le fleuve Colorado dans l’État américain de l’Arizona qui mesure près de trois miles de long, 18 miles de large et jusqu’à un mile de profondeur.

Beaucoup plus grand que lui, cependant, se trouve le gigantesque système de canyon Valles Marineris sur Mars, récemment capturé par la caméra stéréo haute résolution (HRSC) du vaisseau spatial Mars Express de l’Agence spatiale européenne (ESA) en orbite autour de la planète rouge depuis 2003.

Image capturée par la caméra stéréo haute résolution (HRSC) du vaisseau spatial Mars Express, montre des détails jamais enregistrés auparavant du système Valles Marineris, le Grand Canyon de Mars. Image : ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

Même avec son extension légèrement inférieure à celle du célèbre spot touristique américain, Valles Marineris, le Grand Canyon martien, formé par la séparation de plaques tectoniques, est considéré comme le plus grand complexe de canyons du système solaire, avec plus de 600 km de large. et des points qui atteignent jusqu’à sept kilomètres de profondeur.

L’image montre deux tranchées situées dans la partie ouest de Valles Marineris. Sur la gauche (sud) se trouve le soi-disant Ius Chasma, long de 840 km, et sur la droite (nord), le Tithonium Chasma, long de 805 km. Vous pouvez voir une teinte plus foncée au sommet de ce dernier, que les scientifiques pensent être de la poussière de la région volcanique de Tharsis, déplacée par le vent.

À côté des dunes de sable sombre se trouvent deux monticules aux tons clairs qui s’élèvent à plus de trois kilomètres de hauteur. Leurs surfaces ont été fortement érodées par les vents puissants de Mars, ce qui indique qu’elles sont faites d’un matériau plus faible que la roche environnante.