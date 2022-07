La Lune et Mars sont très proches dans le ciel à l’aube ce jeudi (21) ; savoir observer

Au Brésil, le couple sera visible à partir de 1h du matin, atteignant une altitude de 59° au-dessus de l’horizon nord dans la constellation du Bélier, avant de disparaître de la vue à l’aube vers 6h20.

Un graphique de la séparation angulaire entre la Lune et Mars au moment de l’approche la plus proche est disponible ici.

Sur cette image, il est possible de voir la Lune et Mars très proches, dans la constellation du Bélier. Image : Nuit étoilée

Mars est la quatrième planète la plus proche du Soleil et peut-être l’une des plus importantes du ciel nocturne en raison de sa célèbre teinte rouge. Il tire sa couleur de l’oxydation des minéraux riches en fer dans la poussière qui recouvre sa surface.

La Lune, quant à elle, effectue actuellement sa « tournée mensuelle » des planètes. Après Mars, elle sera proche d’Uranus vendredi (22). La semaine prochaine, ce sera au tour de Vénus, le mardi (26), et de Mercure, le vendredi (29).

Rappelons que notre satellite naturel traverse un mois marquant. Mercredi dernier (13), par exemple, nous avons eu la plus grande super lune de 2022, qui a donné des photos incroyables publiées par Apparence numérique.

