Un petit changement dans Neptune pourrait condamner notre système solaire

Dans les innombrables scénarios apocalyptiques venant de l’espace, quelle devrait être l’ampleur d’un événement pour que tout ce que nous savons se termine ? Pas grand-chose, selon une étude menée par l’Université de Toronto, au Canada, qui a conclu que le moindre changement dans l’orbite de Neptune plongerait le système solaire dans un désarroi complet.

Comment modeste? Une chose de 0,1% serait plus que suffisante pour gâcher, par exemple, la routine de Mercure et de Vénus, les opposant peut-être l’une à l’autre – et oui, nous voulons dire cela au sens propre, pas au sens figuré.

Lire aussi

Belle et mortelle, mais ça dépend : la planète la plus éloignée du Soleil, Neptune pourrait condamner tout le système solaire si 0,1 % de son orbite change (Image : NASA/Disclosure)

Heureusement, il est peu probable que cela se produise à notre époque. En fait, les chances que cela se produise de toute façon sont assez minces – mais pas impossibles. Et c’est précisément ce que cette étude a cherché à établir.

On sait déjà à quel point la gravité du Soleil a une grande influence sur notre système : non seulement elle fait tourner les planètes de notre « voisinage » autour de l’étoile, mais elle peut aussi faire circuler ici des objets de l’extérieur. Mais est-ce la même chose dans l’autre sens ? Autrement dit, les objets extérieurs au système solaire auraient-ils une influence sur ce qui s’y trouve ?

Techniquement, oui : en analysant environ 3 000 scénarios allant d’étoiles passant jusqu’à 100 fois la taille du Soleil à une seule naine rouge de 5 % de sa taille (mais aussi dense que Jupiter), les scientifiques ont analysé quel type d’événement pourrait se produire. influences plus notables au sein du système solaire.

L’un de ces événements est survenu la modification de 0,1% de l’orbite de Neptune, ce qui pourrait condamner l’ensemble du système solaire à court, moyen et long terme. Cela se produirait pour une raison même simple à comprendre : étant la planète la plus éloignée de notre Soleil, Neptune subit les effets les plus faibles de la gravité de notre étoile.

Par conséquent, un objet massif ou avec une « attraction gravitationnelle » plus forte ou plus proche pourrait le dévier – même de 0,1%. À partir de là, un « effet domino » se déclencherait, bouleversant toute l’harmonie de notre système solaire tel que nous le connaissons.

Comme nous l’avons dit, un tel événement est pratiquement impossible et, même face à la possibilité la plus lointaine que cela se produise, ce serait un processus qui ne commencerait que dans des millions, voire des milliards d’années – plus longtemps que l’univers n’est vieux. Selon les chercheurs, le Soleil lui-même se serait même éteint au moment où cela a commencé.

L’étude complète est en pré-publication sur les serveurs arXiv.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !