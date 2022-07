Le télescope James Webb montre une image inédite de la galaxie spirale M74

La galaxie spirale M74 est située à 32 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation des Poissons. C’est l’une des cibles préférées des passionnés d’astronomie en raison de son orientation : elle est en plein « face à face » avec la Voie lactée, comme si elle nous regardait « les yeux dans les yeux ». De cette façon, des images plus courantes d’elle montrent ses longs bras en spirale en évidence.

« Regardons juste ce que James Webb a observé hier… bon sang », a tweeté Brammer, qui est professeur associé au Dawn Center for Cosmology de l’Université du Danemark. « Nous buvons directement à partir d’un tuyau d’incendie », a déclaré le Dr. Janice Lee, présidente du programme Origines cosmiques de la NASA, citant une expression courante en anglais, utilisée pour illustrer un « déluge » de sensations et d’informations.

Une galaxie spirale comme M74 fait souvent l’objet de plusieurs études scientifiques, en raison du volume important de matière stellaire qu’elle contient. Dans la plupart des cas, ces recherches impliquent la quête de comprendre les processus de formation des étoiles et peuvent nous ouvrir l’accès à une plus grande connaissance sur le début de l’univers. Certains experts estiment que les étoiles les plus jeunes sont situées dans les bras de ces galaxies respectives, qui ont généralement un trou noir supermassif en leur centre.

Notre propre Voie lactée est également en forme de spirale, tout comme Messier 37 – le populaire « Andromède » –, notre grand voisin le plus proche.

Un autre professeur – Allison Kirkpatrick de l’Université du Kansas – a tweeté un collage comparant l’image de James Webb à l’image du télescope spatial Spitzer. La différence est flagrante :