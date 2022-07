Les cellules zombies s’accumulent avec l’âge, selon une étude

Une étude récente publiée dans Biologie structurale et moléculaire de la natureréalisé avec des cellules rénales et cutanées humaines, souligne que les dommages aux télomères (la dernière partie des chromosomes) peuvent maintenir les cellules en vie, comme les cellules zombies, mais sans fonction.

Les télomères sont des étirements qui se répètent à la fin de l’ADN et forment une sorte de couverture protectrice contre les dommages au matériel génétique. A chaque division cellulaire (mitose), ces segments se raccourcissent. On ne sait pas encore pourquoi cela se produit.

Alors naturellement, plus les gens vieillissent, plus les télomères raccourcissent, ce qui peut faire perdre à ces structures leur fonction protectrice.

Dans ce cas, sans protection, les dommages causés au matériel génétique peuvent déclencher des mutations qui conduisent à une division cellulaire incontrôlée, entraînant un cancer.

Les cellules aux télomères très courts qui ne deviennent pas cancéreuses peuvent accumuler des dommages au fil du temps et entrer dans un état zombie. Ils deviennent incapables de se diviser et amorcent un processus connu sous le nom de « sénescence cellulaire ».

Au fur et à mesure que le corps cellulaire devient résistant à la mort, son accumulation au fil des ans peut avoir des effets bénéfiques et néfastes pour la santé. Il peut être bénéfique lorsqu’il stimule la sénescence des cellules voisines qui risquent de devenir cancéreuses. En plus d’attirer favorisant la performance du système immunitaire pour éliminer les éléments cancéreux.

Certains dommages associés à la résistance à la mort cellulaire sont l’altération de la récupération des tissus à partir de la sécrétion de produits chimiques qui favorisent l’inflammation et la croissance tumorale.

Qu’est-ce qui rend la cellule zombie ?

L’excès de radicaux libres produits par les processus corporels normaux ou l’exposition à des produits chimiques nocifs tels que la pollution de l’air et la fumée de tabac peut entraîner une condition appelée stress oxydatif qui peut accélérer le raccourcissement des télomères.

Cela peut déclencher prématurément la sénescence et contribuer aux maladies liées à l’âge, notamment l’immunodéficience, les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques et le cancer.

L’un des objectifs de la recherche était de savoir si les dommages causés directement aux télomères suffisent à déclencher la sénescence cellulaire et à créer des « cellules zombies ». Pour cela, les structures finales de cellules humaines cultivées en laboratoire ont été isolées.

Les chercheurs ont découvert que les dommages directs aux télomères étaient suffisants pour transformer les cellules en zombies, même lorsque ces éléments protecteurs n’étaient pas raccourcis. La raison en était probablement le résultat d’une division cellulaire perturbée de l’ADN qui a rendu les chromosomes encore plus sensibles aux dommages ou aux mutations.

Le sujet est si vaste, fondamental et intrigant que d’autres chercheurs étudient des traitements et des interventions capables de protéger les télomères des dommages et de prévenir l’accumulation de cellules sénescentes.

Plusieurs études chez la souris ont montré que l’élimination des cellules zombies peut favoriser un vieillissement sain, améliorer la fonction cognitive, la masse et la fonction musculaires et la guérison des infections virales.

Il existe également des études qui investissent dans le développement de médicaments anxiolytiques capables de tuer ce type de cellules ou de les empêcher de se développer.

Via : AlerteScience

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !