La canicule en Europe ne se terminera pas de sitôt, selon les responsables

L’ouragan de la canicule qui frappe l’Europe inquiète les climatologues. Lors d’une conférence de presse tenue mardi dernier (19), le membre de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Robert Stefanski, a averti que les températures élevées se poursuivraient plus longtemps que prévu. « Malheureusement, en regardant tous les modèles de nos partenaires au niveau national et régional, peut-être [a onda de calor] Ce ne sera pas fini avant le milieu de la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

L’organisation s’attend à ce que la chaleur culmine plus tard cette semaine et que la vague se déplace vers l’Europe de l’Est. Le Royaume-Uni a enregistré la température la plus élevée de son histoire mardi dernier (19).

Stefanski s’inquiète des records de température battus à travers l’Europe. La plus grande préoccupation concerne la période de temps entre ces enregistrements, qui peut être plus courte. Lors de la conférence de presse, le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, a déclaré que « les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique ».

Taalas a souligné les impacts que ce phénomène météorologique provoque sur la santé humaine, notamment pour les groupes à risque identifiés lors de la pandémie de Covid-19. « Les mêmes personnes qui étaient vulnérables à la pandémie de Covid-19 sont également vulnérables aux vagues de chaleur. Par conséquent, nous nous attendons à voir une augmentation des décès parmi les personnes âgées et les malades. »

L’annonce est intervenue après que le satellite météorologique européen Eumetsat a enregistré, lundi dernier (18), le ciel du continent européen complètement exempt de nuages. Ce ciel de brigadeiro, comme on l’appelle populairement au Brésil, est le reflet de la vague de chaleur qui enveloppe le continent, faisant monter la température à des niveaux records et provoquant des incendies dévastateurs, qui atteignent des centaines de kilomètres carrés de terres.

