Un bras robotisé aidera à amener des échantillons de Mars sur Terre

Les chercheurs de l’ESA et de la NASA impliqués dans le programme Mars Sample Return prévoient de recevoir l’aide d’un bras robotique de huit mètres et demi de long, qui sera chargé de placer les échantillons à l’intérieur des fusées qui sont acheminées vers la Terre.

Une livraison interplanétaire qui restera dans l’histoire.

Le robot sophistiqué, connu sous le nom de bras de transfert d’échantillons ou STA, est capable de « voir », de « sentir » et de prendre des décisions autonomes. Ainsi, il pourra identifier, collecter et transférer les tubes remplis de terre martienne vers les fusées de livraison.

La STA fonctionnera probablement en 2033, lorsque la NASA et l’ESA viseront à ramener le matériel pour analyse.

Même avec l’arrivée de cette « petite main », la sonde de persévérance de la NASA, qui effectue déjà les travaux de collecte, continuera à battre son plein.

Le directeur de l’exploration humaine et robotique de l’ESA, David Parker, a déclaré que « manipuler les précieux échantillons martiens et les préparer pour un voyage extraordinaire de Mars à la Terre est un exploit étonnant ». De plus, le directeur a souligné la grande innovation que représente STA pour la science planétaire.

Le bras du robot de transfert d’échantillons est conçu pour être autonome, hautement fiable et robuste.

Son anatomie ressemble à celle d’un bras humain avec une épaule, un coude et un poignet. De plus, l’équipement possède son propre cerveau, ses propres yeux (deux caméras) et une grande variété de capteurs qui aident à coordonner les processus de prise de décision. Le robot peut effectuer une grande variété de mouvements avec sept degrés de liberté.

Bras robotisé ESA

En plus des difficultés inhérentes à la fabrication d’un robot, il existe encore des défis posés par l’environnement martien, tels que le grand volume de poussière et les températures extrêmes (-130°C/+70°C) rencontrées sur la planète.

La société chargée de diriger cette entreprise est l’Italien Leonardo, qui dirige un consortium industriel européen avec des entreprises d’Espagne, de France, de Roumanie, du Danemark, de Grèce, de Suisse et de République tchèque.