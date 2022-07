Les bactéries qui vivent dans l’eau peuvent aider à capturer le CO2 dans l’atmosphère terrestre

Comme on le sait, le dioxyde de carbone (CO2) est une molécule importante et extrêmement nécessaire à la vie sur Terre. Les plantes ont besoin de ce gaz pour réaliser la photosynthèse et produire de l’oxygène, ce qui le rend indispensable à la survie des animaux, y compris, bien entendu, de l’espèce humaine.

Bien qu'essentiel à la vie sur Terre, l'excès de CO2 est extrêmement nocif. Image : petrmalinak/ Cependant, un excès de CO2 peut avoir un effet désastreux sur les écosystèmes et contribuer au changement climatique. Pour cette raison, les scientifiques cherchent à savoir comment trouver l'équilibre nécessaire. Avec l'aide du Canadian Light Source (CLS) de l'Université de la Saskatchewan, des chercheurs de l'Université Simon Fraser au Canada étudient comment les organismes détectent et réagissent à ce gaz. Selon eux, ces investigations pourraient contribuer à faire progresser la santé humaine et environnementale et conduire à de nouvelles stratégies de capture du carbone. Un article publié dans Nature Chimie Biologie décrit l'étude de Dustin King, chercheur postdoctoral dans le laboratoire dirigé par le scientifique David Vocadlo du département de chimie de l'institution, qui, avec son équipe, a examiné le rôle important que joue le CO2 dans les cyanobactéries – des organismes photosynthétiques présents dans l'eau. . King explique que les cyanobactéries utilisent le carbone pour créer des nutriments essentiels qui soutiennent leur cycle de vie. « Ils sont capables de le capter dans l'atmosphère, de le corriger directement et de l'ajouter à des molécules organiques simples », explique le chercheur. « Comprendre comment les cyanobactéries régulent la fixation du CO2 peut nous ouvrir la voie pour développer des technologies améliorées de capture du CO2. » Selon lui, nous pourrions être en mesure de tirer parti du système au sein de ces organismes, ainsi que des processus industriels, pour aider à réduire les émissions de CO2. L'équipe a pu voir des structures moléculaires détaillées et étudier comment le CO2 se lie à une protéine bactérienne. « Il serait impossible de se passer de CLS car nous avons besoin de structures moléculaires détaillées à haute résolution », a déclaré King. « Voir comment ces lignes de rayons dans le CLS ont évolué est tout simplement incroyable. Maintenant, nous avons collecté des ensembles de données en une demi-minute environ, c'est incroyable. »