L’arme hypersonique américaine atteint les objectifs du deuxième essai en vol

Une arme hypersonique en cours de développement par Raytheon Missiles & Defense et Northrop Grumman a passé un deuxième test en vol où, selon les entreprises, l’équipement « a démontré des capacités de portée tactique » et « remplit tous les objectifs primaires et secondaires ».

En raison de la nature du projet, destiné à l’US Air Force et à la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), peu de détails ont été donnés : le communiqué des entreprises sous-traitantes ne précise pas où le test a été effectué, ni son l’heure, ni quel avion a transporté l’arme à l’altitude souhaitée.

