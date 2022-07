53 ans depuis l’arrivée du 1er homme sur la Lune : connaître les différences entre les programmes Apollo et Artemis

Ce mercredi (20), marque le 53e anniversaire de l’arrivée du troisième étage de la fusée Saturn V sur la Lune, emmenant les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, à travers la mission Apollo 11 de la NASA.

L’Eagle a atterri à 17h17 (GMT) le 20 juillet 1969, avec Armstrong et Aldrin à bord, tandis que Collins restait en orbite autour de la Lune dans le module de commande Columbia, en contact permanent avec d’autres missionnaires.

Six heures après l’atterrissage, Armstrong posa son premier pied sur le sol lunaire en prononçant la phrase célèbre qui est entrée dans l’histoire : « Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité ».

Et il ne pouvait pas avoir plus raison. En plus de lui et d’Aldrin, dix autres hommes ont pu vivre cette incroyable expérience, Harrison Schmitt étant le dernier d’entre eux, lors de la mission Apollo 17, en 1972.

Jusqu’à présent, aucune femme n’a eu l’occasion de poser le pied sur la Lune, mais cela est très proche, grâce au programme Artemis, conçu par l’agence spatiale américaine pour ramener l’humanité sur la Lune, qui devrait avoir lieu entre 2025 et 2026.

C’est précisément à cause de la présence féminine lors de la prochaine mission lunaire que le programme a reçu son nom, qui fait référence à la déesse grecque de la chasse, de la nature et de la chasteté, également considérée comme protectrice des femmes, des enfants et de l’accouchement, qui était la fille du roi. des dieux. , Zeus, avec le Titan Leto.

Cependant, ce n’est pas la seule différence entre les quêtes d’Artemis et celles qui portent le nom de son jumeau, le dieu du Soleil, de la musique, des arts, de la médecine, de la prophétie et de la justice.

Comprendre les différences entre les deux programmes de voyage lunaire de la NASA

Il convient de noter, tout d’abord, le contexte historique dans lequel chaque programme a été développé. Les missions Apollo ont eu lieu au milieu de la guerre froide, un conflit politico-idéologique qui a opposé les États-Unis et l’Union soviétique (URSS), entre 1947 et 1991.

Ces dissidences se reflètent dans la course à l’espace entre les deux pays. « Ces missions initiales sur la Lune n’avaient qu’un seul objectif principal : être le premier à atterrir sur la Lune », a révélé à une occasion Sean Potter, du bureau des communications de la NASA.

Cela indique que, bien au-delà d’un projet d’exploration scientifique, le programme Apollo était une campagne pour attester de la supériorité américaine sur l’URSS.