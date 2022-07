La plus ancienne galaxie de l’univers vue par James Webb

Les découvertes du télescope spatial James Webb ainsi que l’analyse des dernières données obtenues révèlent une galaxie datant d’environ 300 millions d’années après le big bang. Il s’agit du GN-z11, le plus ancien et le plus distant de l’univers.

Quelques semaines seulement après le début de sa mission, le télescope spatial James Webb (JWST) a pu identifier GN-z11.

Voir certaines des premières galaxies qui se sont formées après le big bang, qui s’est produit il y a environ 13,8 milliards d’années, est l’un des principaux objectifs de James Webb.

Galaxie découverte par James Webb

On ne sait pas encore exactement quand se sont formées les premières galaxies. Le télescope spatial Hubble a trouvé GN-z11 qui, pour l’instant, est le plus ancien – et aussi le plus éloigné – dont nous ayons des nouvelles.

Un groupe d’astronomes a même confirmé la distance entre la Terre et GN-z11. À cette occasion, les chercheurs ont utilisé le télescope Keck I de l’observatoire WM Keck, situé au sommet du volcan Mauna Kea à Hawaï.

Des analyses précédentes ont indiqué que la galaxie se trouvait à 13,4 milliards d’années-lumière, ce qui équivaut à 134 non-millions de kilomètres. Ces informations ont été validées par l’équipe de l’Observatoire astronomique national du Japon, dirigée par Nobunari Kashikawa. De plus, le groupe a pu déterminer le soi-disant redshift de la galaxie.

Le télescope spatial James Webb est le successeur spirituel de Hubble, le télescope le plus célèbre et le plus ancien que l’humanité ait emporté dans l’espace. Lancé à l’origine en avril 1990, Hubble a été à l’origine de nombreuses découvertes désormais connues de tous les passionnés d’astronomie.

