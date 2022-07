Voir la photo des dommages causés par l’impact d’une météorite sur le télescope James Webb

Le télescope James Webb est le projet le plus cher de l’histoire de la NASA, avec un coût stupéfiant de 10 milliards de dollars, financé par des agences spatiales d’autres parties du monde qui font partie du projet. Pouvez-vous imaginer que cet équipement soit touché par une météorite et mette en péril toute la mission ? Eh bien, c’était quelques jours seulement après sa mise en orbite, mais les dégâts étaient assez mineurs et, heureusement, ils n’ont pas eu d’impact significatif sur le télescope.

James Webb a été lancé à Noël 2021 et impacté en juin, toujours au début du long voyage du télescope dans l’espace. Maintenant, la NASA a enfin publié des images qui montrent le peu de dégâts subis par l’équipement après l’impact de la micrométéorite.

Selon l’agence, les dommages se sont produits sur un seul des 18 miroirs de James Webb. Vous pouvez voir le petit objet endommagé dans le coin inférieur droit de la deuxième image. Le rapport d’impact complet sera encore examiné avant d’être publié. Pour l’instant, nous n’avons que quelques extraits.