L’agriculture spatiale peut améliorer la culture des légumes sur Terre

De plus en plus, les avancées technologiques issues de l’exploration spatiale ont des applications importantes sur notre planète. L’agriculture, par exemple, s’est améliorée de façon exponentielle avec l’application des ressources spatiales aux défis terrestres.

Sans aucun doute, la surveillance par satellite est le plus grand avantage de l’espace pour l’agriculture, car ces engins spatiaux surveillent en permanence les sols du monde entier.

Les images satellites surveillent les changements environnementaux pour éclairer les décisions agricoles. Image : JSC/NASA

Les satellites pertinents tels que ceux de Landsat, de la NASA, Envisat, de l’Agence spatiale européenne (ESA) et Radaresat, de l’Agence spatiale canadienne (ASC), sont équipés de capteurs capables de surveiller divers paramètres pertinents pour le secteur, tels que le sol l’humidité. , par exemple. Ils peuvent nous dire quand et à quelle vitesse les sols s’assèchent, aidant à diriger l’irrigation plus efficacement à l’échelle régionale.

Grâce aux satellites météorologiques, il est possible de prédire les périodes de sécheresse, les inondations, les précipitations et les épidémies de maladies des plantes. Grâce à cela, les scientifiques sont en mesure de prédire les menaces d’insécurité alimentaire ou de mauvaises récoltes.

Comme le souligne un article signé par Ajwal Dsouza, doctorant en sciences de l’environnement à l’Université de Guelph, et Thomas Graham, professeur adjoint à la même institution, publié sur le site La conversationla contribution ne se limite pas à l’utilisation de ces machines.

Bien au-delà de la surveillance par satellite

Les humains ont pu survivre et faire pousser divers types de plantes en orbite terrestre basse à bord de divers engins spatiaux et de la Station spatiale internationale (ISS), dans un environnement extrêmement hostile en raison de facteurs de stress tels que le rayonnement cosmique et l’absence de gravité.

Selon la biologiste spatiale Anna-Lisa Paul, « les plantes sont capables d’accéder à leur boîte à outils génétiques et de refaire les outils dont elles ont besoin pour s’adapter au nouvel environnement de l’espace ». Elle dit que ces nouveaux outils et comportements exprimés par les plantes dans des conditions de vol spatial pourraient être utilisés pour résoudre les défis auxquels sont confrontées les cultures dans le climat changeant de la Terre.

Des chercheurs de la NASA ont envoyé des graines de coton à l’ISS pour comprendre comment les racines poussent en apesanteur. Les résultats de la recherche aideront à développer des variétés de plants de coton avec un système racinaire plus profond pour accéder et absorber plus efficacement l’eau du sol dans les zones sujettes à la sécheresse.

Bientôt, les humains iront à nouveau sur la Lune, et éventuellement ils iront peut-être sur Mars. Dans ces endroits, les astronautes devront cultiver leur propre nourriture.

Les agences spatiales ont donc travaillé sur des systèmes spécialisés qui fournissent les conditions nécessaires à l’agriculture dans l’espace, tels que des conteneurs capables de contrôler l’environnement intérieur et de faire pousser des légumes sans sol sous des lumières LED.