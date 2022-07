La vente aux enchères de vestes Buzz Aldrin pourrait rapporter jusqu’à 2 millions de dollars

Edwin « Buzz » Aldrin a été le deuxième homme à marcher sur la lune, après son compagnon de mission Apollo 11 Neil Armstrong, et est probablement l’un des noms les plus célèbres de l’exploration spatiale. Et maintenant, la veste qu’il portait – ainsi que plusieurs autres objets de la mission – pourrait être à vous… s’il vous reste 2 millions de dollars.

L’astronaute emblématique a décidé de participer à divers actifs liés à la mission qui étaient en sa possession, engageant la maison de vente aux enchères Sotheby’s pour mener à bien le processus de clôture. En plus de la veste portée par Buzz Aldrin, un Switch de module lunaire est également sur la liste. Aigledont le disjoncteur s’est cassé et a menacé de laisser Aldrin et Armstrong bloqués sur la Lune.

La veste qu’Edwin « Buzz » Aldrin portait lors de la mission Apollo 11, qui a fait atterrir l’homme sur la lune, est en vente lors d’une vente aux enchères menée par Sotheby’s (Image : Sotheby’s/Handout)

En tout, il y a huit catégories de matériaux contenant divers éléments liés à la mission Apollo 11 et la sortie dans l’espace de la mission Gémeaux XII. Certaines, comme c’est le cas de la veste de Buzz Aldrin, sont des pièces uniques, mais d’autres catégories ont plusieurs objets – comme les « nombreux documents pertinents », qui contiennent les modes d’emploi de tous les appareils utilisés dans les missions.

Les objets en possession d’Aldrin constituent la seule occasion où les vêtements portés par les astronautes de la NASA seront vendus d’une collection privée à l’autre : les vestes portées par Neil Armstrong et l’homme d’équipage d’Apollo 11 Michael Collins sont entreposées au Smithsonian Museum et sont considérées comme publiques. propriété.