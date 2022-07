Comment James Webb trouvera-t-il des signes de vie sur d’autres planètes ?

Une étude simulant l’atmosphère d’une planète hypothétique pourrait aider à prédire les performances du télescope James Webb et révéler des indices sur la capacité des exoplanètes à abriter la vie. De nouvelles recherches indiquent que le climat de toute planète semblable à la Terre dépend de l’emplacement des masses terrestres et de la distribution de l’eau à leur surface.

Alors que les télescopes actuels ne peuvent pas voir la surface d’une exoplanète, les découvertes pourraient aider les astronomes à tirer des conclusions à leur sujet et à faire des études spectroscopiques de leurs atmosphères.

La chercheuse Evelyn Macdonald, étudiante diplômée au Département de physique de l’Université de Toronto, a dirigé l’étude, qui a effectué une simulation climatique et déterminé que la quantité et la répartition des terres et des mers affectent le climat des soi-disant « mondes de marée fermés ». , selon Par exemple la Terre, dont la marée est liée à la Lune.

Les planètes rocheuses en orbite autour d’étoiles naines rouges sont particulièrement sensibles au blocage des marées, car les systèmes de naines rouges ont tendance à être rigides et les planètes sont souvent très proches de leurs étoiles.

Illustration du télescope James Webb. Image : Dima Zel/

James Webb et les exoplanètes

Malgré leur proximité avec leur étoile, ces mondes peuvent se trouver dans la zone habitable, c’est-à-dire à une distance où il pourrait y avoir de l’eau liquide à la surface de la planète. Un autre point important concernant l’habitabilité d’une telle planète est sa capacité à répartir la chaleur entre le côté qui fait directement face à l’étoile et celui qui ne l’est pas.

Les modèles créés par Macdonald ont montré que la température moyenne mondiale dépend davantage de la superficie de terres dont il dispose que de l’emplacement des terres. De plus, elle a noté que plus la superficie des terres est grande, plus la surface de la journée est chaude et plus l’atmosphère de la planète est sèche. En effet, la présence de plus de sol indique qu’il y a moins d’eau susceptible de s’évaporer dans l’atmosphère, ce qui entraîne également moins de pluie.

L’augmentation de la vapeur d’eau atmosphérique conduit à plus de nuages ​​et comme la vapeur d’eau est un gaz à effet de serre, elle donne à l’atmosphère une plus grande capacité à absorber et à transporter la chaleur vers le côté nocturne de la planète.

Étant donné que l’un des objectifs scientifiques du télescope spatial James Webb est d’analyser les atmosphères des exoplanètes proches pour tenter de déterminer si l’une d’entre elles pourrait être potentiellement habitable, cette nouvelle enquête permettra de mieux caractériser ces mondes, et de souligner les propriétés inhérentes caractéristiques de chacun. .

Via : Space.com

