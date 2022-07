Des scientifiques découvrent un champ hydrothermal qui pourrait être le plus grand du Pacifique

De manière tout à fait inattendue, nous avons découvert un champ hydrothermal qui se trouve non seulement en dehors des régions où ils existent normalement, mais peut également être le plus grand et le plus chaud de la partie orientale de l’océan Pacifique.

Les champs hydrothermaux sont de vastes étendues de terre marquées par des sources qui éjectent de la croûte terrestre des matières surchauffées – atteignant parfois 400 ° C – et, bien qu’inhospitalières pour la plupart des êtres vivants, elles servent de foyer à des communautés bactériennes «extrêmophiles», c’est-à-dire , ils vivent spécifiquement dans des environnements extrêmes.

Lire aussi

Source d’un champ hydrothermal découverte à l’est de l’océan Pacifique : un écosystème extrême apporte des températures moyennes de 400 °C (Image : WHOI/NDSF/ROV Jason/NSF/Reproduction)

La découverte a été faite presque par hasard par une équipe de scientifiques de l’ONG Institut océanographique de Woods Hole, qui a piloté un véhicule télécommandé à travers une profondeur océanique à laquelle nous n’avons pas survécu. Dans cette zone, les « tours » qui servent d’évents hydrothermaux ont été trouvées – dont certaines avaient plusieurs étages.

Au départ, ils pensaient que les sources étaient inactives, mais lorsqu’ils se sont rapprochés, ils ont vu que c’était tout le contraire : « nous avons été impressionnés non seulement par le fait que le champ hydrothermal était très actif, mais aussi parce qu’il était plus grand en superficie. et plus chaud en température initiale que tout autre système de ce type que nous ayons connu dans cette partie de l’océan au cours des 30 dernières années », a déclaré Daniel Fornari, un géologue marin travaillant pour l’ONG.

Certaines des tours trouvées mesuraient plusieurs étages et étaient largement tachées par la présence de fer et d’autres éléments (Image : WHOI/NDSF/ROV Jason/NSF/Reproduction)

Un champ hydrothermal est le meilleur témoin de la célèbre phrase inventée par le personnage Ian Malcolm (Jeff Goldblum), de parc jurassique: « la vie trouve un chemin ». En effet, normalement, les êtres vivants sur Terre dépendent d’un système alimentaire dit « photosynthétique », c’est-à-dire dépendant – directement ou indirectement – de la lumière solaire.

Dans les profondeurs de l’océan, cependant, la lumière du soleil n’atteint pas, donc tout ce qui y vit parvient à progresser dans un autre système, appelé « chimiosynthèse ». Essentiellement, produire des réactions chimiques corporelles en absorbant l’énergie de sources autres que notre étoile.

Et la comparaison avec les objets spatiaux ne s’arrête pas là, étant donné que les réactions chimiosynthétiques pourraient bien être un mécanisme justifiant la présence de vie sur des lunes gelées comme Encelade et Europe, sur Jupiter, au cas où l’humanité les trouverait.