Les coraux brillent dans le noir pour attirer leurs proies et se nourrir, selon une étude

Les scientifiques israéliens ont peut-être découvert pourquoi certains coraux peuvent briller dans le noir : la nourriture, peut-être la raison la plus valable de toutes. Le processus est connu sous le nom de « bioluminescence » et a été enregistré chez d’autres espèces.

Fondamentalement, les chercheurs de l’Université de Tel Aviv ont analysé les coraux les plus communs dans les profondeurs de la mer et ont conclu qu’ils brillent dans le noir afin de confondre la perception visuelle du plancton, les minuscules organismes marins dont se nourrissent de nombreuses espèces.

Les coraux phosphorescents situés dans les profondeurs de l’océan le font pour attirer la nourriture, car ils n’ont pas la photosynthèse naturelle de leurs cousins ​​dans les eaux moins profondes (Image : Norenko Andrey/)

Ici, il est important de faire une distinction : on parle précisément de la adapterplancton – autotrophes qui vivent par photosynthèse. L’autre type – zooplancton – s’en nourrit également et, à son tour, sert de nourriture aux plus gros animaux, des petits poissons et crustacés à l’immense requin baleine.

Les coraux analysés devaient provenir d’eaux plus profondes puisque, contrairement à leurs cousins ​​installés dans des récifs peu profonds, ils ne dépendent pas de la lumière du soleil pour se maintenir. D’où la bioluminescence qui les fait briller dans les environnements sombres.

« Malgré les lacunes dans les connaissances actuelles sur la perception visuelle des signaux fluorescents dans le plancton, l’étude actuelle présente des preuves expérimentales du rôle d’attraction des proies joué par les coraux », a déclaré Or Ben-Zvi, chercheur sur la vie marine à Tel Aviv.

Yossi Loya, co-auteur de l’étude, a déclaré que les coraux situés à 6 000 mètres (m) sous la surface, dans des environnements totalement sombres, présentent un motif de couleurs vives qui met en valeur le bout de leurs tentacules – en pratique, leur « bouche ».

« Il s’agit d’une compétence essentielle pour les coraux attachés au fond de l’océan ou à d’autres habitats où ils ont besoin d’autres sources d’énergie car ils ne peuvent pas compter sur la photosynthèse », a-t-il ajouté.

Les coraux plus profonds ne sont pas les seuls à avoir la capacité de bioluminescence : leurs cousins ​​ »moins profonds » présentent également des traces de cette capacité, mais à d’autres fins – certaines espèces l’utilisent pour améliorer la photosynthèse, tandis que d’autres utilisent la lumière émise comme un » crème solaire », empêchant le blanchiment de leur corps.

Cependant, les coraux qui poussent dans des environnements sombres dépendent de la prédation pour se nourrir, alors Ben-Zvi a mené une série d’expériences en laboratoire en utilisant de minuscules crevettes de l’espèce. les crevettes de saumure dans les réservoirs – chaque réservoir avait des cibles fluorescentes et des cibles colorées « plates » sur les côtés opposés. Comme prévu, les animaux se sont dirigés vers les cibles les plus brillantes.

L’équipe a ensuite quitté le laboratoire pour tester l’hypothèse dans des environnements réels, en direction du golfe d’Eilat en mer Rouge. Là, une espèce de crustacé est commune (Anisomysis marisburi) meurent victime de coraux incandescents. Encore une fois, les animaux ont préféré les stimuli fluorescents aux stimuli élevés.

Et même parmi les coraux brillants, il y a des avantages reconnus aux couleurs affichées : les verts avaient tendance à se nourrir plus que les jaunes, qui à leur tour s’en sortaient mieux que les stimuli rouges ou bleus.

Il convient de rappeler, cependant, que l’étude a mené des expériences sur une seule espèce de corail profond – Paradis euphyllia – et d’autres qui répondent à la même qualification n’ont pas fait l’objet de recherches, il est donc encore possible d’approfondir la conclusion (ou de la réfuter).

Dans tous les cas, le matériel a été considéré comme valide pour publication dans la revue scientifique. Biologie des communications.

