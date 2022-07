La NASA retarde le lancement d’un rover pour chercher de la glace sur la Lune

Le rover lunaire Viper, développé dans le but de rechercher de la glace à la surface de la Lune, a vu son lancement reporté à 2024. Selon la NASA, le délai est nécessaire pour que davantage de tests soient effectués sur l’atterrisseur lunaire commercial qu’il le transport.

Selon un communiqué publié par l’agence lundi (18), « les tests supplémentaires visent à réduire le risque global de lancement de la Viper sur la Lune ». Astrobotic, l’entreprise responsable de la construction de la structure, n’a pas mentionné l’affaire à la presse ni sur aucun réseau social.

La NASA présente le Viper, un nouveau rover qui explorera la surface de la Lune

Projet Artemis : la NASA choisit un site d’atterrissage pour le rover lunaire

Viper sera le premier explorateur de la NASA à allumer ses phares sur la Lune

Le chasseur de glace devait atterrir dans la région polaire sud de la Lune en novembre 2023 pour évaluer la quantité d’eau disponible pour les missions humaines, que l’agence espère mener à bien à partir de 2025 avec la mission Artemis, qui devrait avoir ses premiers lancements non -habité cette année.

Plans pour Vipère

Selon les informations publiées par l’agence spatiale américaine elle-même, le contrat commercial signé avec Astrobotic pour Viber recevra 67,8 millions de dollars supplémentaires pour effectuer les travaux supplémentaires, portant le coût total à 320,4 millions de dollars.

La mission sous contrat de 2020 avait une valeur maximale convenue de 199,5 millions de dollars, qui était destinée à couvrir tous les aspects du lancement et de l’atterrissage.

La NASA et Astrobotic avaient pour objectif de lancer le rover lunaire en décembre 2022, mais l’ont reporté à 2023 afin de mettre à niveau l’appareil et de prolonger sa durée de vie et ses capacités scientifiques.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !