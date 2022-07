De superbes photos montrent les capitales brésiliennes vues de l’espace sur l’ISS

Des photographies des villes de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) et Curitiba (PR), prises à une altitude de 400 km, ont été diffusées ce dimanche (17) sur Twitter depuis la Station spatiale internationale (ISS).

Dans les images enregistrées le 4 juillet, on peut noter l’ampleur de l’étalement urbain de chaque ville, observé depuis le ciel nocturne.

Sur la photographie de la ville de Rio de Janeiro (RJ), la deuxième ville la plus peuplée du Brésil, le pont Rio-Niterói et les lumières des bateaux qui entourent la ville se détachent et peuvent être vus le long de toute la baie de Guanabara, comme indiqué dans le dossier ci-dessous.