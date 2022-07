Les gisements de sel de la mer Rouge pourraient révéler des détails sur les débuts de la vie sur Terre

Des scientifiques de l’université de Miami ont découvert plusieurs gisements de sel situés dans la mer Rouge, une vaste étendue d’eau entre l’Afrique et l’Asie – celle-ci, cependant, positionnée à environ 1,25 kilomètre (km) de la côte la plus proche, ce qui a facilité la conduite d’une étude sur le début de la vie sur Terre.

« Le consensus est que la vie est née sur Terre au fond de la mer, dans un environnement qui est presque certainement anoxique, c’est-à-dire sans oxygène », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Sam Purkis, professeur de sciences marines à l’institution américaine. . « Ces » saumures « , le nom donné aux bassins de sel au fond de l’océan, sont un excellent analogue de la Terre antique et, bien qu’elles soient sans oxygène, elles regorgent d’une communauté de microbes extrêmophiles. »

Les dépôts de sel océanique – ou « saumures » – sont des archives historiques d’une période correspondant au début de la vie sur Terre : ces environnements sont si extrêmes que les animaux et organismes communs d’aujourd’hui ne peuvent pas y survivre (Image : Purkis et al./Reproduction)

« L’extrêmophile », comme vous l’avez peut-être déjà déduit, est le type d’organisme qui vit dans des environnements inhospitaliers, très extrêmes et où la probabilité de survie des animaux les plus communs est pratiquement nulle. Sans surprise, tout organisme commun qui s’approche de ces gisements de sel est immédiatement assommé ou tué, étant tenu à l’écart de la configuration chimique de la zone et contribuant à la forte présence de grands prédateurs à proximité.

À l’aide d’un « véhicule télécommandé » (ROV), les scientifiques ont pu extraire des échantillons de ce qu’ils ont appelé « un enregistrement parfaitement conservé des précipitations passées dans la région, datant de plus de mille ans et comprenant des preuves de tremblements de terre et de tsunamis » . De tels événements se sont produits avec une fréquence effrayante au cours du dernier millénaire – tous les 25 ans pour les pluies torrentielles et les tremblements de terre, et une fois tous les 100 ans pour les tsunamis.

Selon Purkis, une étude approfondie de la région peut même aider avec les développements récents : les gisements de sel sont proches du golfe d’Aqaba, la région arabe de la mer Rouge. Bien qu’elle soit en grande partie inhabitée, la région s’urbanise à un rythme accéléré, et la compréhension de ces archives historiques peut nous aider à mieux évaluer la prédiction de ces événements à l’époque moderne.

« Nous voulons travailler avec les pays riverains du golfe d’Aqaba pour étendre leur capacité à évaluer les risques de tsunami et de tremblement de terre », a déclaré Purkis. « De plus, nous voulons revenir dans la région avec des équipements plus sophistiqués, pour étendre notre reconstruction historique au-delà du dernier millénaire, et plus loin dans l’Antiquité ».

Une étude sur les nouveaux gisements de sel a été publiée dans Communications Terre et Environnement.

