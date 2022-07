Une puce implantée dans le cerveau peut lire les pensées

En août 2020, Elon Musk présentait l’un de ses paris les plus audacieux dans le monde de la technologie. Neuralink, une société de négoce de neurotechnologies qu’il a cofondée en partenariat avec huit autres entrepreneurs, a conçu une puce à implanter dans le cerveau humain et à servir d’interface avec les machines.

L’intention était de mettre ces plans en pratique en 2022 et d’être la première entreprise à le faire aux États-Unis. Cependant, ses attentes ont été déçues lorsque le Administration des aliments et des médicaments (FDA) – une sorte d’« Anvisa nord-américain » – a délivré l’autorisation à une autre société d’aller de l’avant.

Ainsi, plus tôt ce mois-ci, selon le site Internet Bloombergun patient hospitalisé à New York atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA) a reçu un implant d’interface informatique, qui a été installé dans un vaisseau sanguin de son cerveau.

Dépassant Neuralink d’Elon Musk, la startup reçoit un investissement de l’ex-partenaire du milliardaire et implante la première puce cérébrale chez un patient aux États-Unis. Image : Synchrone

Conçu par la startup américaine Synchron, le dispositif de moins de quatre centimètres appelé stentrode utilise un total de 16 électrodes pour surveiller l’activité cérébrale et enregistrer le déclenchement des neurones pendant qu’une personne pense. Il est capable de déchiffrer les signaux émis par les neurones, de les amplifier et de les envoyer via Bluetooth vers un ordinateur ou un smartphone. De cette façon, le stentrode « traduit » les pensées de la personne, lui permettant de retrouver des capacités perdues par la maladie.

Dans le cas du patient nord-américain qui a reçu la puce, il n’est plus capable de parler ni de bouger. Les médecins et les chercheurs de Synchron pensent cependant que la procédure pourra inverser la situation d’une manière ou d’une autre, lui permettant de communiquer par e-mail et SMS, par exemple. Et ce n’est que de la réflexion. C’est-à-dire que l’appareil est capable de lire littéralement dans les pensées des gens.

Ce n’était que le premier cas aux États-Unis : en Australie, l’entreprise avait déjà réalisé l’exploit sur quatre personnes. Et les résultats ont été si fructueux qu’ils ont même pu faire leurs achats en ligne.

Le Synchron semble vraiment être une épine dans le pied de Musk. En effet, la startup n’est pas seulement un concurrent direct, mais a également reçu des investissements de nul autre que l’ancien président de Neuralink, Max Hodak, qui a quitté l’entreprise qu’il a aidé à fonder après des désaccords avec son partenaire le plus célèbre.

D’après le site initié, Synchron et Neuralink ont ​​des applications immédiates similaires. Les deux sont conçus pour traduire les pensées humaines en commandes informatiques et pourraient aider les patients atteints de maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson ou la SLA.

Cependant, les objectifs de Musk pour Neuralink semblent un peu plus ambitieux. Il a précédemment affirmé que l’interface cerveau-machine pourrait donner aux gens des pouvoirs télépathiques et rendre les humains symbiotiques avec l’intelligence artificielle, se référant à l’appareil comme « un Fitbit dans votre crâne ».

Maintenant, il reste à voir si le milliardaire excentrique accélérera ses plans maintenant que la société rivale a ouvert cet énorme avantage sur Neuralink. Et espérons que ces innovations technologiques apporteront des bénéfices effectifs aux populations.

