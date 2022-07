Le satellite montre des vagues de chaleur extrêmes frappant Europe ; vérifier

L’Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde grâce aux vagues de chaleur et l’été de cette année confirme cette tendance. 2022 devrait devenir l’une des années les plus chaudes du continent, confirmant une prévision qui inquiète les météorologues et les experts du climat.

Le satellite météorologique européen Eumetsat a réalisé un exploit rare, lundi dernier (18) : il a enregistré le ciel du continent européen complètement exempt de nuages. Ce ciel de brigadeiro, comme on l’appelle populairement au Brésil, est le reflet de la vague de chaleur qui enveloppe le continent, faisant monter la température à des niveaux records et provoquant des incendies dévastateurs, qui atteignent des centaines de kilomètres carrés de terres.

Ce phénomène survient après que le continent a connu le deuxième mois de juin le plus chaud de l’histoire européenne et est considéré par de nombreux experts comme une preuve des effets profonds du changement climatique, ainsi qu’un avertissement des choses à venir.

Image : EUMETSAT

Selon les données du Copernicus Emergency Management Service, le continent se réchauffe plus rapidement que d’autres parties du monde, avec des températures moyennes supérieures de 2,2 °C aux niveaux préindustriels. Ce niveau de réchauffement est supérieur au seuil de 1,5°C que la communauté mondiale s’est fixé pour réduire le déséquilibre environnemental.

Une comparaison des images prises par le satellite européen Sentinel-2 entre juin et juillet révèle comment le paysage souvent luxuriant et vert de la Grande-Bretagne est devenu brun et desséché à cause de la sécheresse. Le Royaume-Uni, connu pour ses étés peu encourageants, a enregistré des températures inhabituelles pour la saison. Pour la première fois dans l’histoire, certaines parties du pays devraient atteindre 40°C.

Image : Copernic

Une autre conséquence des vagues de chaleur

Dans d’autres régions d’Europe, des satellites ont capturé des images d’incendies dévastateurs. Les pompiers ont reçu de nombreux appels d’incendie en Espagne, en France, en Grèce, en Croatie et au Portugal.

Une réserve naturelle près de Salamanque, dans l’ouest de l’Espagne, est en feu depuis le 12 juillet, avec plus de 39 kilomètres carrés d’animaux sauvages détruits.

Les satellites ont également capturé la destruction autour de la ville de Bordeaux dans le sud-ouest de la France ; deux incendies ont brûlé plus de 100 kilomètres carrés de terres dans la région.

Image : Copernic

Par ailleurs, il existe des avertissements pour un risque d’incendie extrême au Portugal, en Grèce et en Turquie, selon le service de gestion des urgences Copernicus.

L’année la plus chaude au niveau mondial a été 2020, mais l’été 2021 a été celui avec les températures moyennes les plus élevées sur le continent européen. Dans ce cas, les températures moyennes ont atteint 1,2°C au-dessus de la moyenne 1991-2020, selon le service de gestion.

Via : Space.com

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !