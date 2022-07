Trou noir découvert par une équipe spécialisée dans la négation des trous noirs

Peut-être dans ce qui est l’ironie de cette semaine, une équipe spécialisée dans la démystification des découvertes de trous noirs a fini par découvrir… un trou noir. L’objet en question est également venu d’une manière particulière : contrairement à d’autres du même genre, ce trou noir est en sommeil, positionné dans le Grand Nuage de Magellan, l’une de nos galaxies voisines, et provenait d’une étoile qui n’a pas montré de signes d’une grande explosion . .

Normalement, les trous noirs se forment à partir d’explosions stellaires appelées « supernovae» : Essentiellement, une étoile de plusieurs fois la masse du Soleil brûle tout son hydrogène et, une fois hors de son carburant, s’effondre sous sa propre pression, explosant de manière chaotique, lumineuse et tout à fait remarquable, laissant le trou noir – un objet extrêmement dense d’où même la lumière ne peut s’échapper – retour.

Un trou noir dormant a été identifié par des astronomes spécialisés dans… la négation des trous noirs (Image : ESO/L.Calçada/Reproduction)

L’équipe à l’origine de cette découverte comprend les astronomes Tomer Shenar et Kareem El-Badry, alias « destructeur de trous noirs ». « Pour la première fois, notre équipe s’est réunie pour signaler la découverte d’un trou noir, et non son rejet », a déclaré Shenar, chercheur à l’emploi de l’Université Marie Curie d’Amsterdam, aux Pays-Bas.

Les experts affirment que l’absence d’explosion notable en fait le premier trou noir dormant de classe stellaire en dehors de la Voie lactée – bien que cela soit encore en attente de confirmation. Les scientifiques l’ont nommé « VFTS 243”.

Le système où cet objet a été découvert est ce que nous appelons un « système stellaire binaire », où deux étoiles compagnes tournent autour d’un cercle autour du même centre de masse. Dans ce cas, l’une des étoiles s’est effondrée, laissant le trou noir comme compagnon de l’autre étoile.

Parce qu’il émet à peine des ondes de rayons X, l’équipe a conclu qu’il s’agissait d’un objet dormant. En fait, c’est une des raisons pour lesquelles l’autre étoile est toujours en vie : si la situation était différente, le trou noir serait sûrement en train de l’absorber.

Le processus pour trouver VFTS 243 a été ardu : l’équipe a surveillé la région de la nébuleuse de la Tarentule, à la recherche d’étoiles dans des systèmes binaires qui avaient des trous noirs comme compagnons. Bien que l’équipe sache déjà quoi chercher, cela n’a pas facilité le processus de recherche du matériau – la recherche a duré environ six ans et dispose de données d’observation de plusieurs télescopes, dont le VLT et l’ESO.

Le nouveau trou noir a au moins neuf fois la masse du Soleil et orbite autour d’une étoile 25 fois plus massive que la nôtre. Les trous noirs dormants sont considérablement plus difficiles à observer que leurs cousins ​​​​communs – c’est parce qu’ils n’interagissent pas avec les éléments qui les entourent (d’où le « dormant ») et, par conséquent, leur horizon des événements est considérablement réduit (le cas échéant). .

« Quand Tomer m’a demandé de revoir ses découvertes, j’ai eu des doutes. Mais je n’ai trouvé aucune explication plausible à ces données qui n’impliquent pas un trou noir », a déclaré El-Badry.

La réputation de l’équipe pour démystifier les découvertes les place certainement sous un examen accru de la part de la communauté scientifique – mais c’est quelque chose qu’ils préféreraient arriver. El-Badry affirme qu’en réfutant les trous noirs, ils prônent un plus grand sens de la véracité au sein du médium spécialisé, il est donc naturel qu’ils soient maintenus dans le même tamis de qualité.

L’article avec la découverte a été publié dans Astronomie naturelle.

