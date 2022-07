Un astéroïde de la taille d’un bâtiment s’approche de la Terre pour la première fois en 70 ans

Le 17 juillet a reçu un événement rare pour l’astronomie : pour la première fois en 70 ans, l’astéroïde 2022 KY4, qui est proche de la taille d’un immeuble de 50 étages, s’est approché de la Terre.

Les visites de cette immense comète de près de 90 mètres de large sont toujours rares et la prochaine devrait avoir lieu en 2048. Malgré sa taille et sa relative « proximité » avec la Terre, l’astéroïde n’est (heureusement) pas sur une trajectoire de collision avec nous.

Astéroïde près de la Terre

En fait, il est passé à près de 6,1 millions de kilomètres de nous, une distance très sûre. C’est beaucoup plus loin, par exemple, que l’astéroïde 2022 NF, qui a survolé 90 000 kilomètres de la Terre le 7.

Lire aussi

Selon la NASA, l’astéroïde effectue actuellement un long voyage à environ 7,6 kilomètres par seconde et reviendra nous rendre visite en 2048. Il était également à proximité en 1949 et 1959. Il existe un risque, très faible en effet, que l’astéroïde changer son orbite, si elle interagit avec la gravité d’une autre étoile, par exemple, et entrer en collision avec la Terre dans une approche future.